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Vali Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutladı

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler gününü yayınladığı mesaj ile kutladı.

Vali Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler gününü yayınladığı mesaj ile kutladı.
Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Efendilik değil, hizmetkârlık yapmak için çıktığımız bu yolda günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır ve nazır bulunan devletimiz, bu kutlu görevini idare amirleri aracılığı ile yerine getirmektedir.
Ülkemizde devlet ve vatandaş ilişkilerinde elçi olan Mülki İdare Amirliği, 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından, 1978 yılı Genel Kurulu’nda “10 Ocak İdareciler Günü’’ kabul edilmiştir.
“İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini Aziz Milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, devletimizin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.’’ Veciz sözlerinde ifade ettiği gibi her şey kanun yapmaktan ibaret değil, bu kanunları tatbik etmek ve ettirmek daha önemlidir. Bu nedenle, icrai faaliyetleri bakımından yönetici konumunda olan bütün arkadaşlarımızın çalışmaları her türlü takdire şayandır.
İdarecilerîn devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında; şefkatini de temsil ederek devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirdiğini anlatan Vali Memiş, “Mülki idare amirleri görev belgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Devlet Büyüklerimizi, Egemenliğimizin Timsali Şanlı Bayrağımızı, Kadim Türk Tarihini, Milli Değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları Aziz Halkımıza cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadır.
İdarecilerimiz, temsil ettikleri resmi kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, çözüm üretmektedir. Halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar. Sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet idealini de özümseyen idarecilerimiz, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla vazifelerini ifa edeceklerdir.
Ülkemizin her köşesinde, devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip Mülki İdarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan tüm İdarecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Görev yapmaktan gurur duyduğum bu kadim şehrin halkına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Dedi.

ERZURUM

09 Ocak 2020 Perşembe

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