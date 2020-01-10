BB Erzurumspor Sissoko’yu kadrosuna kattı

"Ben hep hiphop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BB Erzurumspor, Eskişehirspor’dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko’yu transfer etti.

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Eskişehirspor’dan sözleşmesini feshederek ayrılan 1991 doğumlu Fildişi Sahilli uyruklu oyuncu İbrahim Sissoko ile kadrosunu güçlendirdi. 29 yaşındaki futbolcu 10 numara, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Sissoko, Erzurum ekibinin Antalya kampına da katıldı.

ERZURUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.