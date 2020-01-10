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Evliliği korumanın yolları

İHA

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, evliliği korumanın yolları hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Evliliği korumanın yolları

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, evliliği korumanın yolları hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Aşk ve heyecanla başlayan iki kişilik evlilik hikâyesine özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Korunmayan evlilikler ya boşanmayla sonuçlanır ya da içi boş sözde bir evlilik kurumu olarak kalır. Çoğu zaman, evlilik öncesi dikkat ve özen kaybolur. Kişiler birbirlerinden yavaş yavaş uzaklaşır ve birbirlerine yabancılaşır. Sonrasında çoğu zaman “Ne oldu bize? Yabancılaştık. Artık seni tanıyamıyorum” sözleri hâkim olur. Bir kısım çift boşanırken, boşanmayan ama birbirinden uzaklaşan çift keyifsiz ve isteksiz olarak evliliğe devam eder. Oysa hayaller böyle değildir” diye konuştu.
“Evlilik yaşayan bir canlıdır. Nasıl ki her canlının ihtiyaçları varsa evliliğin de ihtiyaçları vardır” diyen Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Bunları görmezden gelmek ya da önemsememek mutsuzluğa zemin hazırlar” dedi.
Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, evliliği devam ettirmenin ve korumanın 10 yolunu ise şöyle sıraladı:
“Sevginizi ifade edin: Eşinizle ilgili olumlu duyguları ona ifade etmekten kaçınmayın. İlişkide iki tarafı da iyi hissettiren bir yoldur. Evi bir cazibe merkezi haline getirin: Evi sadece yemek yenilen ve eşofmanlarla koltukta televizyon seyretme mekânı olmaktan çıkarın. İki taraf için de eve gelmek heyecan yaratsın.
Sohbet edin: konuşmak bir sorunu ifade etmek, sorunları masaya yatırmak anlamına gelir. Ancak sohbet etmek kişileri içtenleştirir ve yakınlaştırır. Birbirinize zaman ayırın: yorgun da olsanız, yoğun da olsanız, çocuklar ya da yemekle uğraşsanız da her gün mutlaka birbirinize zaman ayırın.
Ben diliyle duygularınızı ifade edin: Karşı tarafın tutum ya da davranışından rahatsız olduğunuzda, sinirlenmek veya surat asmak yerine üzüntü duyduğunuzu ifade edin.
Beraber dışarıda zaman geçirin: Zaman zaman herhangi bir amacınız olmadan (çocukların ihtiyaçları, alışveriş, yemek) sadece dolaşın belki bir bankta oturun ve sohbet etme ortamı yaratın. Cinsel yaşantınıza özen gösterin, birbirinizle konuşun: Cinsel olarak birbirinizden uzaklaştığınızda bu sorunu konuşun. Kişilerin cinsellik tutumları farklı olabilir.
Cinsellikle ilgili isteklerinizi mutlaka dile getirin.
Eleştirirken ölçülü olun: Karşınızdakinin yaptığı bir davranıştan dolayı genelleme yapmayın. Sadece o davranışa odaklanın ve o sorunu çözmeye çalışın. Sen hep'le başlayan cümleler hiçbir şeyi çözmez.
Geçmişteki olumsuz olayları sürekli dile getirmeyin: geçmişi değiştirme şansımız yoktur. Dolayısıyla bugüne ve yarına odaklanın.
Başkalarına yakınmayın: Evlilik iki kişilik bir durumdur. Aileye katılacak çocuklar dışında başkalarını ilişkiye katmak, eşinden dert yanmak, şikâyet etmek, akrabaları ve anababayı sorunların içine çekmek çözümü daha fazla zorlaştırır.”

ERZURUM

10 Ocak 2020 Cuma

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