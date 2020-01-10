Dr. Ayfer Aydın, akne ve sivilce problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Sivilcenin radikal tedavisi sivilce zeminin oluşturan komedonların temizlenmesiyle ve bu aşırı yağ sentezinin kontrol altına alınmasıyla mümkündür. Ben kliniğimde akne ile başvuran hastalarıma önce derin bir cilt temizliği yapıyorum. Önce yüzdeki akne zeminin oluşturan siyah ve beyaz yağ butonları komedonlar temizlenir ve üzerine Hasta için uygun olan kimyasal peeling solüsyonu ile peeling yapılır. Ardından altın iğne radyofrekans tedavisi ile yağ sentezi kırmızı yüz, yüzdeki enflamasyon ve aşırı yağ sentezi kontrol altına alınır. Her hasta için uygun olan yüz yıkama jelleri ve tropikal krem tedavileri ve gerek varsa antibiyotik terapilerle tedavi tamamlanır. Sivilce izi tedavisi için kliniğimizde en çok kimyasal peeling ve altın iğne radyofrekans lazer tedavileri kombine olarak kullanılmaktadır. Böylece hem sivilce hem de sivilcenin neden olduğu izler birlikte ve çok etkili bir şekilde tedavi edilmiş olur. Sivilce eğer bir hastalığa bağlı ise altta yatan hastalığın tedavisine yönelik tedavi yaklaşımları daha doğru olacaktır. Örneğin hastada PCO Polikistik Over Hastalığı varsa doğum kontrol hapları tedavisi de çok etkili olacaktır” dedi.

Her akne hastasında tedavinin aynı olmadığını ifade eden Dr. Aydın, “Doktor hastaya hastalığın şiddetine, aknenin tipine, sivilceyle beraber izlerin olup olmamasına göre tedavi şekillenir. Akne ve akneye bağlı oluşan derin izlerin ve boşlukların tedavisinde inanılmaz sonuçlar veren çok etkili bir tedavi yöntemidir. Hastanın yüzünde hiçbir soyulma olmaması, kişiye özel başlıklar kullanılması, yaz mevsiminde dahi yapılıyor olması sivilce izi tedavisi (akne izi tedavisi)’nde altın iğne radyofrekans yöntemini çok üstün kılmaktadır. Sivilceyi oluşturan esas kaynak yüzde bulunan siyah ve beyaz noktacıklar yani komedonlardır. Dolayısıyla esas akne tedavisi bunların temizlenmesiyle olacaktır. Komedonlar çıkarıldıktan sonra yüze uygulanacak uygun kimyasal peeling uygulamasıyla akne tedavisinin esas basamağı tamamlanmış olur. Akne ve akne izlerinin tedavisinde Kimyasal peeling yöntemi ilk seçeneklerdendir. Kimyasal peeling; Akne ve izlerini tedavi ederken; Hem cilt gençleştirir, hem gözenekleri sıkılaştırır, hem renk düzensizliklerini dengeler, hem de yeni akne çıkışlarını engeller. Sivilce tedavisinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle akneye bağlı oluşmuş derin izlerin ve inatçı aknenin tedavisinde çok etkili bir tedavidir. Kış mevsiminde sivilce ve sivilce izlerinin tedavisinde uygulanan fraksiyonel lazer tedavisi özellikle tedavide zorlandığımız şiddetli akne ve çok derin izlerin tedavisinde oldukça etkili efektif bir tedavi yöntemidir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

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