Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soğuk algınlığında bunlara dikkat

İHA

Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, soğuk algınlığında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığı arttı, bunun sebebi sık bulaşan viral üst solum yolu hastalıkları kolay bulaşıyor ve yayılıyor. Kış mevsiminde daha fazla görülüyor. Çünkü ısı değişiklikleri bu mevsimde daha fazla, insanlar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor, ve böylece Toplu alanlarda kişilere çok çabuk bulaşıyor, okullar, metrolar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve çalışma ortamlarında kişiden kişiye geçerek hızla yayılabiliyor. Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı, terleme, ağız kuruluğu, geniz akıntısı, yutma zorluğu, göz yaşarması ve sulanması gibi bir çok semptomla kendini gösterir” dedi.
Hastalığın genellikle çocuklar okuldan alarak eve yani aileye getirdiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Sonrasında anne veya baba bu hastalığı iş yerine götürerek çalışma arkadaşlarına bulaştırır, kardeşler başka okullara götürerek sınıf arkadaşlarına bulaştırır veya toplu taşıma araçları, AVM gibi yerlerde kazanılan üç solunum yolu enfeksiyonları aile fertlerine bulaştırılarak hızla yayılır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından En fazla çocuklar etkilenir sonrasında yaşlılar etkiler. Üst solunum yolu enfeksiyonunda İlk yapılması gereken müdahale burun tıkanıklığını açmaktır. Burun tıkanıklığı açılmadığı zaman ağızdan nefes almaya bağlı boğaz ağrısı, ağız kuruluğu ve boğaz enfeksiyonları sıklığı artar, yine burun tıkanıklığına bağlı kulaklarda dolgunluk basınç artışı ve tıkanma ortaya çıkarak kulak enfeksiyonları sıklığı özellikle çocuklarda daha fazla miktarda karşımıza çıkar. Yine burun tıkanıklığı sonucu burundan geriye akan akıntılar, öksürük yaparak hastalığın yayılmasına neden olur. Burun tıkanıklığı boğaz ağrısı göz yaşarması, yüksek ateş yaygın kas eklem ağrısı yaparsa grip olarak adlandırılırken, burun tıkanıklığı boğaz ağrısı geniz akıntısı hafif öksürük yaparsa soğuk algınlığı olarak adlandırılır” diye konuştu.
Erişkinlerde ve çocuklarda korunmak için genel hijyen kurallarına uymanın önemli olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, “Hasta kişilerden uzak durmak, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burnun kapatılması genel önlemlerdir, herkes uymalıdır. Bol sıvı almak virüslerin atılımını kolaylaştıracağı için tavsiye edilir. Ada çayı, ıhlamur, bal gibi doğal maddeler iyileşmeyi hızlandırır. Antioksidan içeren doğal gıdalar tüketmek paça çorbası, tavuk suyu, ve vitamin deposu olan narenciye gibi besinler tüketerek beslenmek iyileşmeyi hızlandırır. Özellikle burun tıkanıklığı fazla olan çocuk ve erişkinler hafif bir enfeksiyon ile daha fazla hasta olur. Burun alerjisi, çocuklarda geniz eti, erişkinlerde de burun eti ve burun içerisindeki eğrilikler Üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha geç düzelmesine ve daha uzun sürmesine neden olur. Bu kişilerde Üst solunum yolu enfeksiyonları hemen ya akciğere iner veya kulaklara vurur veya sinüzite döner. Kış mevsiminde korunmak için, hasta kişilerin hastalığını başkasına bulaştırmaması için gayret göstermesi gerekiyor. Kış mevsimine özgü vitamin deposu olarak bilinen Narenciye ve doğal bağışıklık güçlendiren gıdaların tüketilmesi gerekli eğer hastalığı kapmış isek İlk müdahale burnu açık tutmaya çalışmamız lazım. Sürekli hasta oluyorsanız bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olmanız gerekiyor. Kış mevsimine uygun giyinmek beslenmek ve uyumak gerekli” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nöral Terapi ile ağrı tedavisi
YEREL HABERLER Nöral Terapi ile ağrı tedavisi
Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması ...
Akne ve sivilce problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Akne ve sivilce problemlerine dikkat
Boyun ağrılarına dikkat
YEREL HABERLER Boyun ağrılarına dikkat
Evliliği korumanın yolları
YEREL HABERLER Evliliği korumanın yolları
Fitoterapi kanser hastaları tedavisinde başarıyı arttırıyor
YEREL HABERLER Fitoterapi kanser hastaları tedavisinde başarıyı ...
DAP ile DAKA arasında ‘Meyvecilik’ protokolü
YEREL HABERLER DAP ile DAKA arasında ‘Meyvecilik’ protokolü
Başkan Orhan, “Gazetecilik vicdani temeller üzerine kuruludur”
YEREL HABERLER Başkan Orhan, “Gazetecilik vicdani temeller üzerine ...
ETÜ Rektörü Çakmak’tan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak’tan 10 Ocak mesajı
Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Çakır’dan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Çakır’dan 10 Ocak mesajı
Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış’tan Rektör ...
Üniversite öğrencilerinden köy okuluna ‘zeka oyunları’ projesi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden köy okuluna ‘zeka ...
Erzurum'da kırağı sonrası görsel şölen
YEREL HABERLER Erzurum'da kırağı sonrası görsel şölen
BB Erzurumspor Sissoko’yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Sissoko’yu kadrosuna kattı
Eviyle birlikte çeyizi de kül olan Fatma'nın yüzünü AFAD güldürdü
YEREL HABERLER Eviyle birlikte çeyizi de kül olan Fatma'nın yüzünü ...
İlk ve ortaokul öğrencilerine zeka oyunları seti hediye ettiler
YEREL HABERLER İlk ve ortaokul öğrencilerine zeka oyunları seti ...
İletişim Başkanı Altun’dan “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı
YEREL HABERLER İletişim Başkanı Altun’dan “Çalışan Gazeteciler Günü” ...
Rektör Çomaklı KKEF'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı KKEF'de incelemelerde bulundu
EGC’den Gazetecilere 10 Ocak Sürprizi
YEREL HABERLER EGC’den Gazetecilere 10 Ocak Sürprizi
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral’dan 10 Ocak Çalışan ...
DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
EGC gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER EGC gazetecileri unutmadı
Başkan Yücelik’ten, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı; “Basınımızın özverisi takdire şayandır”
YEREL HABERLER Başkan Yücelik’ten, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X