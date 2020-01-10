Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum’da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum’da başladı

İHA

Gençler A kategorisi Liseler Arası Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum’da başladı.
Gençler A kategorisi Liseler Arası Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 42 ilden 214 sporcu katılımı ile Erzurum'da başladı. 17 hakemin görevli olduğu ve yoğun ilginin görüldüğü boks şampiyonasında elemeler, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları olmak üzere şampiyona boyunca toplam 204 müsabaka yapılacak. Müsabakalarda toplam 10 sıklet de mücadeleler devam ediyor. Okullar Arası Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na Erzurum 8 sporcu ile katılıyor.
Türkiye Boks Federasyonu Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan, “Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası 812 Ocak arasında Erzurum’da düzenleniyor. Buradan 1718 yaş grubunda ki şampiyon boks sporcularımızı çıkaracağız. Şampiyon sporcularımızı burada sonra Avrupa, Dünya Boks Şampiyonalarına hazırlamak için milli takım kamplarımıza çağıracağız. Yaklaşık 15 gün önce de burada iki büyük Türkiye şampiyonası gerçekleştirdik. Büyük erkekler ve büyük kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda da çok anlamlı çok güzel maçlar yaptık. Bu maçlar 2020 olimpiyatlarının ön ayağı olarak düzenlendi. Bizim amacımız burada gençlerimizi spora teşvik etmek. İnşallah güzel sporcular yetiştirip Avrupa ve Dünya oyunlarına kazandırmak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Şampiyonanın gözdesi kadın hakem Ebru Koç”
Erzurum’da organize edilen şampiyonada görev yapan kadın hakem Ebru Koç, boks şampiyonasının gözdesi oldu. 16 yıldır boks sporunun içinde bulunan Uluslararası Boks Hakemi Ebru Koç, aktif sporculuk hayatında Büyük Bayanlar Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü, bölgesel şampiyonlukları bulunuyor.
2010 yılından beri de Uluslararası Boks Hakemi olarak görev yaptığını dile getiren Koç, “Şu anda Uluslararası Boks Hakemliğini yapıyorum. Boks sporunu çok seviyorum, zekanın, gücün ve hızın aynı kotada olduğu bir spor. Bayanlar içinde hiçbir zorluğu yok aksine artıları var. Kendinize olan güveniniz daha da çok artıyor. Birçok arkadaş ve farklı güzel ortamlar kazandırıyor. Her yaştan herkesi boks yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Şampiyona 12 Ocak'a kadar devam edecek.

ERZURUM

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken Kayak Merkezi'nde muhteşem gösteri
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde muhteşem gösteri
Palandöken'de Outdoor Festivali'nde adrenalin dolu anlar yaşandı
YEREL HABERLER Palandöken'de Outdoor Festivali'nde adrenalin dolu ...
Meme estetiğinde dikkat
YEREL HABERLER Meme estetiğinde dikkat
Soğuk algınlığında bunlara dikkat
YEREL HABERLER Soğuk algınlığında bunlara dikkat
Nöral Terapi ile ağrı tedavisi
YEREL HABERLER Nöral Terapi ile ağrı tedavisi
Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması ...
Akne ve sivilce problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Akne ve sivilce problemlerine dikkat
Boyun ağrılarına dikkat
YEREL HABERLER Boyun ağrılarına dikkat
Evliliği korumanın yolları
YEREL HABERLER Evliliği korumanın yolları
Fitoterapi kanser hastaları tedavisinde başarıyı arttırıyor
YEREL HABERLER Fitoterapi kanser hastaları tedavisinde başarıyı ...
DAP ile DAKA arasında ‘Meyvecilik’ protokolü
YEREL HABERLER DAP ile DAKA arasında ‘Meyvecilik’ protokolü
Başkan Orhan, “Gazetecilik vicdani temeller üzerine kuruludur”
YEREL HABERLER Başkan Orhan, “Gazetecilik vicdani temeller üzerine ...
ETÜ Rektörü Çakmak’tan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak’tan 10 Ocak mesajı
Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Çakır’dan 10 Ocak mesajı
YEREL HABERLER Çakır’dan 10 Ocak mesajı
Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış’tan Rektör ...
Üniversite öğrencilerinden köy okuluna ‘zeka oyunları’ projesi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden köy okuluna ‘zeka ...
Erzurum'da kırağı sonrası görsel şölen
YEREL HABERLER Erzurum'da kırağı sonrası görsel şölen
BB Erzurumspor Sissoko’yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Sissoko’yu kadrosuna kattı
Eviyle birlikte çeyizi de kül olan Fatma'nın yüzünü AFAD güldürdü
YEREL HABERLER Eviyle birlikte çeyizi de kül olan Fatma'nın yüzünü ...
İlk ve ortaokul öğrencilerine zeka oyunları seti hediye ettiler
YEREL HABERLER İlk ve ortaokul öğrencilerine zeka oyunları seti ...
İletişim Başkanı Altun’dan “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı
YEREL HABERLER İletişim Başkanı Altun’dan “Çalışan Gazeteciler Günü” ...
Rektör Çomaklı KKEF'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı KKEF'de incelemelerde bulundu
EGC’den Gazetecilere 10 Ocak Sürprizi
YEREL HABERLER EGC’den Gazetecilere 10 Ocak Sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X