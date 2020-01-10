Curling Milli Takımı İsviçre’de

Türkiye’yi 2020 Gençlik Kış Spor Olimpiyatlarında temsil edecek olan Curling Milli Takımı, İsviçre’ye gitti.

3. Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları 0922 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan şehrinde 1880 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye’yi Curling branşında temsil edecek olan Milli Takım da, İsviçre’ye gitti. Türkiye'nin 14 sporcu ile katıldığı olimpiyatlarda curlingte ülkemizi karışıklar takımı temsil edecek. Karışıklar Takım ile Curling branşında yarışacak takımda Kadir Polat, Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu ve Selahattin Eser yer alıyor. Genç curlingçiler, Milli Takım Kafilesi ile birlikte olimpiyat köyüne yerleşti. Curling Karışıklar YOG Milli Takımımızın 1014 Ocak 2020 tarihlerinde oynayacağı grup maç programı şu şekilde;

10.01.2020 / Tsi ile 16:00 / Türkiye Norveç

11.01.2020 / Tsi ile 12:00 / Türkiye Büyük Britanya

12.01.2020 / Tsi ile 16:00 / Türkiye Yeni Zellanda

13.01.2020 / Tsi ile 20:00 / Türkiye Fransa

14.01.2020 / Tsi ile 16:00 / Türkiye Slovenya

ERZURUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.