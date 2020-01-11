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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göz kapak problemleri yüz ifadesini etkiliyor

İHA

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz kapak problemlerinin yüz ifadesini etkilediğini söyledi.

Göz kapak problemleri yüz ifadesini etkiliyor

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz kapak problemlerinin yüz ifadesini etkilediğini söyledi.
Göz kapak ameliyatlarının son yıllarda sıklıkla yapılan estetik ameliyatların başında geldiğini kaydeden Op.Dr.Şeyda Atabay, "Yaşla birlikte gevşeyen göz kapakları çoğunlukla sebep iken, bazen de daha erken yaşlarda genetik nedenlere bağlı sorun ortaya çıkmaktadır. Burada yapılacak tedavi oldukça önemlidir. Çünkü çoğunlukla sebep sadece bir cilt gevşemesi iken, bir kısmında da yağ fıtıklaşması ve derin kas tabakası problemleridir. Doğru tedavi için ayırıcı tanı çok önemlidir. Ayrıntılı bir göz muayenesi ile genelde tanı konulmaktadır. Ayırıcı tanı için görme muayenesi, göz kası fonksiyon ölçümü, biyomikroskop muayenesi gereklidir" dedi.
Göz kapak ameliyatlarını genelde lokal anestezi ile gerçekleştirdiklerini dile getiren Op.Dr.Şeyda Atabay, "Ancak hastamız çok heyecanlı ve panik atak sahibi ise sedasyon ve genel anestezi ile de yapabilmekteyiz. Ameliyat sonrası hastanede kalmaya gerek yoktur. Genelde yarım saatlik dinlenme sonrası hastalarımızı taburcu edebilmekteyiz. Ameliyat sonrası ilk 48 saat önemlidir. Bu süreçte yoğun buz uygulaması sayesinde hastalarımızda ağrı, morarma ve ödem olmamakta veya çok az olmaktadır. Ağrı ameliyat sonrası genelde olmamaktadır. Artık ameliyatlarımızı bistüri bıçak gibi aletleri kullanmadan özel cihazlarla yaptığımız için daha konforlu ve daha kabul edilebilir olmaktadır. Ameliyattan 1 hafta sonra dikişler alınmaktadır. Dikiş aşamasında ağrı olup olmadığı hastalarımız tarafından hep sorulmaktadır. Dikiş alırken ağrı olmamaktadır. Dikişlerimizin estetik dikişler olmasından dolayı ameliyat sonrası belirgin bir iz kalmamaktadır. Göz kapakları yapısı gereği ve tabi ki dokuya saygılı ameliyatlar sayesinde gayet iyi iyileşir. Zaten ameliyattan bir süre sonra kullandığımız özel kremler ile de yara yeri izini geçirilebilmekteyiz. Yapılan ameliyat kalıcı bir işlemdir. Tabi ki yaşlanma ve yerçekimi devam eden bir süreçtir. Ancak hastalarımız ameliyat öncesi hallerine hayatları boyunca gelmezler" şeklinde konuştu.

ERZURUM

11 Ocak 2020 Cumartesi

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