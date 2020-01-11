Türkiye’nin ilk Dağ Kayağı Şampiyonası Erzurum’da yapıldı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Outdoor Festivali'nin ikinci gününde de adrenalin devam etti. Türkiye’nin ilk Dağ Kayağı Şampiyonası Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yapıldı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen festivale doğaseverler yoğun katılım gösterdi. Palandöken’de 3 gün sürecek olan Outdoor Festivali’nin 2’inci gününde 35 sporcu Dağ Kayağı Şampiyonası’nda dereceye girebilmek için 10 kilometre yol tırmandı. İnişli çıkışlı şekilde yaklaşık bir buçuk saatte tamamlanan dağ kayağında sporcular birbirini geçmek için kıyasıya yarıştı.

Organizatör Mustafa Tekin, “Festivalin ikinci gününde Ejder 3200 Dağ Kayağı Şampiyonası’nı yapıyoruz. Bu Türkiye’de ilk dağ kayağı yarışı oluyor. Şuan 35 yarışmacımız var. Dün karda bisiklet, bugün dağ kayağı yarışı, yarında 93 harbi şehitlerini anma yürüyüşü yapacağız. 10 kilometreye yakın bir koşu etabı olacak. Bayanlar, genç erkekler ve erkekler olarak 3 kategorimiz olacak. 2650 metreye çıkacağız yani yaklaşık 500 metreye irtifa alınacak. Sadece çıkış değil inişli çıkışlı olarak toplamda bin metreye yakın irtifa alınacak” diye konuştu.

Dağ Kayağı Şampiyonası’nda inişli çıkışlı bin metre irtifa alan sporculardan kadınlarda Ceren Ziyalar, erkeklerde ise Muhammet Furkan Polat birincilik derecesini elde etti.

Hedeflerinin zorları başarmak olduğunu dile getiren 16 yaşındaki sporcu Ceren Ziyalar, “İlimiz için yarışlara katılmak bana gurur veriyor, ülkemizi yurt dışında temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum, bu kategoride bayanların sayısı az bu yüzden bir bayan olarak ülkemi temsil etmek istiyorum” dedi.

3 yıldır kayak yapan erkekler kategorisinin birincisi Muhammet Furkan Polat ise, “Yarış çok güzel, hava çok güzel şuanda ayakta durmam bile çok zor, hocalarımızın bize verdiği değerin kıymetini bildik, çalıştık, daha da çok çalışıp Türkiye şampiyonasına gideceğiz, daha sonra İtalya’ya gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.

Outdoor Festivali, yarın 93 harbi şehitlerini anma yürüyüşü ile son bulacak.

ERZURUM 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:00

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