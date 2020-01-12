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İspir Belediye Başkanı Coşkun: “Yapılan haber Cumhur İttifakı’nı hedef alıp, bozmak yıpratmak için ...

İHA

İspir Belediye Başkanı Coşkun: “Yapılan haber Cumhur İttifakı’nı hedef alıp, bozmak yıpratmak için kurulmuş bir oyun”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi’nde hakkında çıkan habere tepki gösterdi. Başkan Coşkun, “Cumhur İttifakı’nı hedef alan yanlı bir haberdir. Kardeşlik hukukuna hiçbir güç engel olamayacaktır” dedi.
MHP İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Seçilmiş olduğumuz günden bu güne kadar hizmetleri içlerine sındıramayan bazı kesim hakkımızda olumsuz haber çıkarıp Cumhur İttifakı’nı yıpratmak zarar vermek için kurulmuş bir oyun. Tarihi ispir Panayırını halka açtık, Çoruh’ta tahkimat çalışmalarımız başladı. Gidiş geliş 3 km uzunluğunda yürüyüş yolu, bisiklet yolu, eski panayıra bağlantı köprüsü, SPA merkezi ve Yeni Panayır Meydanı genişletme çalışmaları gibi projelerimizle 2020 yılına adım atıyoruz. İspir hak ettiği yeri alacak ve yeni vizyonuyla Erzurum’un parlayan yıldızı olacak. Allah’ın izni ve inayetiyle termal su arama çalışmalarımızda mutlu sona ulaşacağız. Bir takım bulgular bizleri heyecanlandırıyor. Büyük umutlarımız var. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Belli bir zaman verilemese de yaklaşık yirmi gün sonunda bir netice alınacağı uzmanlarca ifade ediliyor Sportoto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile makamında yaptığımız görüşme netice verdi. Belediyemiz tarafından Haziran ayı içerisinde yapılan müracaatla 2020 yılı yatırımı içerisine alınacak olan Yüzme havuzu projemiz Sportoto teşkilatımızın destekleri ile İnşallah gerçekleşecek. 11 Ocak tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmış olan “Sözde Hurda” mevzusuna ilişkin haber, gerçeklerden yoksun, gerçekleri saptırmaya yönelik, cumhur ittifakını hedef alan yanlı bir haberdir. Bilindiği üzere söz konusu hurda mevzusu ile ilgili İspir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/10 İhbar Dosyası sayılı bir ön inceleme dosyası vardır. Ön inceleme ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği şimdiye kadar ortalarda dolaşan dedikodu ve bir takım gazete ve internet sitelerindeki haberlere karşı cevap vermeden hukuki sürecin akıbetini bekledim. Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan maksatlı haber, hurda ile alakalı gerçeklerden son derece uzak dedikoduyu daha başka bir boyuta taşıyarak Cumhur ittifakına zarar vermeye yönelik bir adımdır. İspir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili ihbar dosyasına elimizdeki mevcut bütün bilgi ve belgeler sunulmuştur. Konu ile ilgili ön inceleme devam etmekte olup henüz soruşturma aşamasına gerek duyulmamıştır. İspir Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ön inceleme dosyası süreci etkilenmesin diye şimdiye kadar sabırla bekledik. Cumhuriyet gazetesinde çıkan yanlı haberin manşet sayfasında yer alan başlık ve gazete sayfasının içeriğindeki haber bir birinden farklı ve çelişkilerle dolu olduğu görülmektedir. Bu durumun Cumhur İttifakına zarar vermek amaçlı yanlı ve maksatlı olarak çıkarıldığı aşikârdır. Konuyla ilgili tekzip yazısı gönderilecek olup aynı zamanda her türlü hukuki işlem yapılacaktır. Dünyanın, yakın coğrafyamızın ve ülkemizin geçmiş olduğu hassas bir dönemde MHP ve AK Parti dayanışması ve kardeşlik hukukuna hiçbir güç engel olamayacaktır. Cumhur ittifakının yereldeki temsilcileri olarak bu ittifakın sonuna kadar savunucuları olduğumuzun bilinmesini isteriz. En kısa zamanda bütün maksatlı ve bel altı dedikodular, cevabını bulacaktır. Kimseden, hele adli makamlardan saklanan gizlenen bir şeyimiz olmadığı gibi alnımız ak yüzümüz açıktır.”

ERZURUM

12 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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