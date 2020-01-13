Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum genelinde yaşları 14 ila 18 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde gençler trafikte sürücülere tehlikeli anlar yaşatıyor.

Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere sürücüler de tepki gösteriyor. Üniversite Kavşağı'nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden belediye otobüsü arkasına tutunarak kayan patenli 3 gencin kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü. Gençler, hareket halindeki otobüse tutunarak dakikalarca patenle ilerledi.

Kameraya çekildiklerini fark eden gençler aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti.

ERZURUM 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:18

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.