Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Erzurum'un Geleceği" konulu Arama Konferansının çıktılarını şehrin idari ve bürokrasi erkânı ile paylaşmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Erzurum’un Geleceği” konulu Arama Konferansının çıktılarını şehrin idari ve bürokrasi erkânı ile paylaşmaya devam ediyor.
Rektör Çomaklı bu kapsamda, Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Ak Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile düzenlenen konferans hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Akdağ, Birim Yöneticileri ile Bir Araya Geldi
Ziyarette Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Metodoloji Destek Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Proje Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimininde (BAP) birim yöneticileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Akdağ, Rektör Çomaklı ve konuklar ile birlikte birimlerin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Metodoloji Destek Ofisi Müdürü Prof. Dr. Ömer Cevdet Bilgin, birim olarak bilimsel çalışmalara yöntemsel olarak destek verildiğini belirterek, araştırmaların planlaması, analizi, yabancı dilde makale yazımı ve kontrolü ile yayınlanması konularında yol gösterici olduklarını söyledi.
Atatürk Üniversitesinin dijitalleşmesi konusunda yapılan iş birlikleri ve destek çalışmaları konusunda bilgi veren Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Karaman ise sistem tasarımı, dijital stratejilerin belirlenmesi ve eğitim araştırmaları, konularını yakından takip ettiklerini söyledi. Aziziye Belediyesinin dijitalleşme sürecine destek verdiklerini ve Orman ve Tarım İl Müdürlüğünün köylüye verdiği desteğin takibi için sistem tasarladıklarını ifade eden Karaman, yapay zekâ uygulamalarının sağlıkta ve diğer alanlarda kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Proje Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özdemir, üniversitenin proje kültürü ve verimliliğini artırmak amacıyla akademisyenlere proje eğitimi, mentörlük, proje yazma desteği, kobi ve sanayilere mentörlük yaptıklarını vurgulayarak, proje fikirleri dinleme ve proje ekipleri kurarak projelerin fon kaynaklarına aktarılmasını sağladıklarını ifade etti.
Birim olarak amaçlarının, lisans eğitimin kalitesini artırmak olduğunu söyleyen Lisans Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, yürütülen akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerin daha verimli olması amacıyla akademisyenlerle sürekli iş birliği içinde olduklarını aktaran Yılmaz, öğretim üyelerine verilen eğitimlerin başarı çıtasını artırdığını söyledi.
“Akreditasyon Sürecinde Uluslararası Akreditasyon Kriterleri Referans Alınmalı”
Ziyaretlerde birim yöneticilerini ilgiyle dinleyen Akdağ, Atatürk Üniversitesinin vizyonuna yakışır çalışmaların gerçekleştiğini söyledi. Prof. Dr. Akdağ, akreditasyon sürecinde uluslararası akreditasyon kriterlerinin referans alınmasını tavsiye etti. Türkiye'nin 2023 Vizyonu yolunda üniversitelere önemli görevler düştüğünü söyleyen Akdağ, gerçekleştirilen çalışmalar ve oluşturulan projelerle ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunması gerektiğine vurgu yaptı.
"Üniversitemiz, Üretilen Bilginin Topluma Fayda Olarak Dönmesi İçin Gereken Çalışmaları Gerçekleştiriyor"
Ziyaretlerin ardından BAP'ta gerçekleşen toplantıda "Erzurum’un Geleceği” konulu arama konferansının sonuç raporu ve çıktılarını Akdağ'a sunan Rektör Çomaklı, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama konferansı hakkında bilgi verdi.
"Erzurum’un Geleceği” konulu arama konferansının, Yeni YÖK sistemi yaklaşımı dikkate alınarak üniversitetoplum iş birliği çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Rektör Çomaklı, Erzurum’un gelecek planlamasının yapılmasına yönelik yol haritalarının tartışıldığını söyledi.
Rektör Çomaklı: "Bilgi üreten ve ülke katma değerine fayda sağlayacak projeler geliştiren üniversiteler, bulunduğu toplumun lokomotifi konumundadır. Bu bilinçle hareket eden üniversitemiz de, eğitimde ve araştırmada üretilen bilginin topluma fayda olarak dönmesi için gereken çalışmaları gerçekleştiriyor. Kalkınmak, toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat gibi birçok alanda gelişmek anlamı taşıyor. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz yapılanmanın yanında dış paydaşlarımıza da katkı sunmayı ihmal etmedik. Bu kapsamda, tüm arama konferanslarımıza kamu kurumu yöneticileri ile sektör temsilcilerini davet ederek görüşlerine talip olduk." ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerinden ve üniversitenin yol haritasına katkı sunan fikirlerinden ötürü konuklarına teşekkür eden Rektör Çomaklı, Erzurum'un tarihine yakışır bir konuma gelmesi için tüm kurumlarla gerçekleştirilecek iş birliklerine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

ERZURUM

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu’da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
YEREL HABERLER Oltu’da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor
Şeker hastalarında kiloya dikkat
YEREL HABERLER Şeker hastalarında kiloya dikkat
Saç dökülmeleri neden kaynaklanır?
YEREL HABERLER Saç dökülmeleri neden kaynaklanır?
Oltu Çayı köpürdü
YEREL HABERLER Oltu Çayı köpürdü
Yüzdeki sivilcelere dikkat
YEREL HABERLER Yüzdeki sivilcelere dikkat
Dişçi korkusu olanlara önemli tavsiyeler
YEREL HABERLER Dişçi korkusu olanlara önemli tavsiyeler
Yöresel lezzetler gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Yöresel lezzetler gün yüzüne çıkarılıyor
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
20 yıldır topladığı değerli taşlarla evini adeta müzeye çevirdi Colorado’da çıkan rainbow taşı Türkiye’de sadece bu evde var
YEREL HABERLER 20 yıldır topladığı değerli taşlarla evini adeta ...
Yöresel lezzetleri gün ışığına çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Yöresel lezzetleri gün ışığına çıkarıyorlar
Erzurum’un 500 yıllık geleneği için camiler adeta dolup taştı
YEREL HABERLER Erzurum’un 500 yıllık geleneği için camiler adeta ...
93 Harbi Şehitleri anısına Palandöken'e zirve tırmanışı
YEREL HABERLER 93 Harbi Şehitleri anısına Palandöken'e zirve ...
UCİM’den çocuklara “iyi dokunuş kötü dokunuş” eğitimi
YEREL HABERLER UCİM’den çocuklara “iyi dokunuş kötü dokunuş” eğitimi
65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü Sarıkamış şehitleri için 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesine yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER 65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için ...
İspir Belediye Başkanı Coşkun: “Yapılan haber Cumhur İttifakı’nı hedef alıp, bozmak yıpratmak için kurulmuş bir oyun”
YEREL HABERLER İspir Belediye Başkanı Coşkun: “Yapılan haber Cumhur ...
ETÜ’de ‘Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi’ konferansı
YEREL HABERLER ETÜ’de ‘Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin ...
STK’lardan 600 bin mülteci için yardım tırı
YEREL HABERLER STK’lardan 600 bin mülteci için yardım tırı
Oltu çayı köpürdü
YEREL HABERLER Oltu çayı köpürdü
Becerikli çocuk yetiştirmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Becerikli çocuk yetiştirmenin püf noktaları
Bel ağrısı olanlar dikkat
YEREL HABERLER Bel ağrısı olanlar dikkat
Türkiye’nin ilk Dağ Kayağı Şampiyonası Erzurum’da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Dağ Kayağı Şampiyonası Erzurum’da ...
Göz kapak problemleri yüz ifadesini etkiliyor
YEREL HABERLER Göz kapak problemleri yüz ifadesini etkiliyor
Ozon tedavisi birçok derde deva oluyor
YEREL HABERLER Ozon tedavisi birçok derde deva oluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X