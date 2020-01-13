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Kadıköy’de Dadaşların kongre heyecanı Erzurumlular Vakfının yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu

İHA

Erzurumluların İstanbul'daki baba ocağı olarak tanımlanan İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 14. Dönem Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve yönetime genç bir kadroyla talip olan başarılı işadamı Murat Şahsuvaroğlu seçildi.

Kadıköy’de Dadaşların kongre heyecanı Erzurumlular Vakfının yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu

Erzurumluların İstanbul’daki baba ocağı olarak tanımlanan İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 14. Dönem Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve yönetime genç bir kadroyla talip olan başarılı işadamı Murat Şahsuvaroğlu seçildi.
İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı, 14 Dönem Yönetim Kurulunu seçmek için nisapsız olarak Vakıf binasında toplanarak birlik ve beraberlik içerisinde geçen bir Genel Kurula imza attı.
Kadıköy’deki vakıf binası teras katında yapılan toplantıya katılım oldukça kalabalıktı. Vakıf eski Başkanları, Danışma Kurulu Üyeleri, İstanbul’da bulunan Vakıf ve Dernek Başkanları, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı, ERKON Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmit Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve işadamlarının katıldığı Genel Kurula ilgi oldukça fazlaydı.
Daha sonra faaliyet raporu, mali durum, konularında bilgi verildi. Ardından yapılan oylamada, FORD Şahsuvaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda, Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, çoğunluğu genç bir kadrodan oluşan yönetim Kurulu listesi oy birliğiyle seçildi.
Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş’te yönetimde yer aldı.
Vakıf Başkanı A. Hadi Atalar yaptığı açılış konuşmasında; 2 dönem yaptığı Yönetim Kurulu Başkanlığı görev süresince Erzurum ve Erzurumluya yakışır şekilde hareket etmeye çalıştıklarına, Öğrencilere verilen destekle gençlerin Vakfı benimsediğine, Vakfın İstanbul’daki ağırlığına değinerek, bu süre zarfında yanında olan herkese teşekkür etti.
Vakıf Başkanının konuşmasının ardından oluşturulan Divan Kurulu görevi devralarak Gündem maddelerinin okunması ve oylanmasına geçti.
Vakıf Genel Sekreteri Cemil Hakan Kılıç ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Neslihan Arzu Keteci’nin okudukları Faaliyet Raporu, Bİlanço, Tahmini Bütçe ve Gelir / Gider Tablolarının ardından, hazirunun oylamasına geçildi.
Tek listeyle girilen seçimde Vakıf Başkanlığına Murat Şahsuvaroğlu, 1. Başkan yardımcılığına da Cevat Karakelleoğlu seçildi.
Görevi A. Hadi Atalar’dan devralan Murat Şahsuvaroğlu yaptığı konuşmayla salonu heyecanlandırdı.
A. Hadi Atalar ile birlikte 13. Dönem Vakıf Yönetiminde birlikte çalışmanın verdiği mutluluğa değinen Şahsuvaroğlu, kendisine bu görev teklif edilirken duyulan güvenin kendisini duygulandırdığını, Erzurum ve Erzurumluya hizmet edecek olmanın verdiği mutlulukla kendisiyle birlikte bu kutsal görevde yer alacak olan arkadaşlarına teşekkür etti.
Konuşmasının sonunda; Murat Şahsuvaroğlu yaptığı hizmetlerden dolayı A. Hadi Atalar’a günün anısına istinaden bir plaket takdim etti. Görev süresi biten Yöneticiler içinde bir “ Teşekkür “ beratı veren Şahsuvaroğlu, Genel Kurula katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.
Vakıf eski Başkanlarından Gani Hamutcu ise yaptığı konuşmasında “Görmek istediğimiz tablo buydu, bu güzel tablo, bu güzel yönetim A.Hadi Atalar’ın emeğidir, kendisine teşekkür ediyorum, birlikte başarılı olacağız, okyanusta bir damla katkım olacaksa eğer her göreve hazırım.” diyerek duygu dolu bir konuşmayla Haziruna ve görevi devreden / devralan yöneticilere teşekkür etti.
İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 14. dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.
Başkan Murat Şahsuvaroğlu
1. Başkan Yardımcısı Cevat Karakelleoğlu
2. Başkan Yardımcısı İzzettin Hamdi Güneş
Genel Sekreter, Cemil Hakan Kılıç
Sayman, Bilgin Akın
Mal varlığı yönetimi, Hüseyin özkaya
Kültür yönetmeni, Gökhan Demir
Yayınlar yönetmeni, Rüchan atalar
Müzik ve halk oyunları yönetmeni, Suat Gaygılı
Kadın kolları yönetmeni, Neslihan Arzu Keteci
Sosyal çalışmalar yönetmeni, Ersin Çalıkuşu
Vakıf sosyal aktiviteler yönetmeni, Birol Yerkaya
Halkla ilişkiler yönetmeni, Ü. Ender Uludağ
Gençlik ve spor kolları yönetmeni, Hüseyin Üneş
Eğitim yönetmeni, Celil Polat

ERZURUM

13 Ocak 2020 Pazartesi

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