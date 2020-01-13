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Voleybolcular ödüllendirildi

İHA

Türkiye Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol takımı ile Okul Sporlarında başarı gösteren İbrahim Polat İlköğretim okulu voleybol takımı ödüllendirildi.

Voleybolcular ödüllendirildi

Türkiye Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol takımı ile Okul Sporlarında başarı gösteren İbrahim Polat İlköğretim okulu voleybol takımı ödüllendirildi.
Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonundaki Ödül törenine Aşkale İlçe Kaymakam Mehmet Aksu ,Belediye Başkanı ,Dr. Ahmet Yaptırmış , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem , İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şuayp Gacır , 3 Mart Belde Spor Kulüp Başkanı Sinan Boyacı katılım sağladı.
Türkiye Yıldız Erkekler Voleybol ligine Erzurum’u temsilen katılma hakkı elde eden Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol takımı önce Rize'deki eleme maçlarında başarı gösterip grubunu lider tamamlayarak Erzincan'daki Çeyrek finallere katılma şansı elde etti. Sonrasında ise Erzincan'da oynanan Çeyrek Final Müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak Gümüşhane'de oynanacak olan Yarı final müsabakalarına yükseldi. Erzincan’da herkesin beğenisini kazanarak Gümüşhane'de oynanacak olan Yarı final maçlarına gitmeyi garantileyen takım ile Milli Eğitim Bakanlığının organize ettiği ve Erzurum'daki müsabakalarda il 1. olarak Ağrıda yapılacak olan Grup Müsabakalarına katılma hakkı elde İbrahim Polat İlköğretim Okulu Voleybol takımlarına başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi.
İlçe Kaymakamlığı sporculara takdir belgesi verirken Aşkale Belediyesi başarılı voleybolculara spor ayakkabı hediye etti.
Kaymakam Aksu yaptığı açıklamada, “Voleybolda azimle ve hırsla çalışarak katıldıkları müsabakalarda başarı göstererek göğsümüzü kabartan sporcularımızı ve her iki takım için gece gündüz emek sarf ederek başarının baş mimarı Antrenör Mehmet Kırık Hocamızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki müsabakalarda ise çıtayı yükseltmelerini Aşkale’ye şampiyonluklar getirmelerini arzu ediyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ise açıklamalarında, “Bizlere bu anı yaşatan , Başarıları ile yüzümüzü güldüren sporcu çocuklarımız ile teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Önlerinde uzun ve yorucu müsabakalar var. Çocuklarımızın bu müsabakaları azim ve çalışkanlıkları sayesinde başarılı bir şekilde atlatacaklarına inanıyorum. Aşkale'mizi en iyi şekilde temsil edecekleri inancı içerisinde hepsini tebrik ederken; büyük bir istekle takımlarımızı çalıştıram Antrenörümüz Mehmet Kırık'a teşekkür ediyorum. İnşallah her iki Takımımızda liglerinde şampiyon olurlar." dedi.
Düzenlenen ödül ve hediye töreni sonrası İlçe Kaymakamı Aksu , Belediye Başkanı Yaptırmış ,Milli Eğitim Müdürü Erdem ve 3 Mart Belde Spor Kulüp Başkanı Sinan Boyacı çocuklarlarla voleybol oynadılar.

ERZURUM

13 Ocak 2020 Pazartesi

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