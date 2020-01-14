Ciltteki çillere ve lekelere dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ciltteki çillere ve lekelere dikkat

İHA

Dr. Biran Ekici, Baby Face Beauty uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Ciltteki çillere ve lekelere dikkat

Dr. Biran Ekici, Baby Face Beauty uygulaması hakkında bilgiler verdi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, "Baby Face Beauty bir Thulium lazeridir. Bu lazer 1927 nanometre dalga boyu ile infrared enerji yayan bir lazer türüdür. Ciltte bulunan üst deri tabakasının altında bulunan yüzeye ve kollajen üretiminin merkezi olan papiller dermis tabakasına direk etki edilmesini sağlar. Piyasada bulunan birçok cilt lazer cihazı sadece üst deri üzerinde etkilidir. Bu etki aynı zamanda ciltte kabuklanma, morarma veya farklı tahribatlara yol açabilmektedir. Baby Face Beauty Uygulaması ile bu gibi olumsuz durumlar meydana gelmez. Baby face beauty gözle görülmeyecek şekilde lazer ışıkları ile ciltte birçok mikro kanallar oluşturur. Bu mikro kanallar cildiniz için uygun görülen ampullerin fırça yardımı ile derinizin alt tabakasına inmesine ve deri altına etki etmesini sağlar. Ampullerin direk deri altına inerek bu bölgelere nüfus etmesi başlı başına cildin gençleşmesine, parlaklığının artmasına, lekelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda zamanla elastikiyet kaybına uğramış ciltlerin ve kırışıklıklar meydana gelmiş yüzeylerin düzelmesine ve tazelenmesine yardımcı olur. Bu sistem son zamanlarda en büyük başarı yakalamış antiaging tedavisidir. Baby Face Beauty Uygulaması ve lazer tedavisi, bu gibi zahmetlerin hiçbirisine gerek kalmadan yapıcı, sağlıklı ve direk etki eden bir sistemdir" dedi.
Dr. Ekici, Baby Face Beauty uygulamasıyla yapılanları şöyle sıraladı:
"Kısa süren ve tek bir seansta gözle görülür etki ve mükemmel sonuç. Seans sonrası kabuklanma veya tahribat söz konusu değildir. Çok kısa bir sürede geçen hafif bir kızarıklık meydana gelir ve seans bittikten çok kısa bir süre sonra cilt eski halini alır. Seans bittikten sonra cilt parlaklığını göstermeye ve dolgun bir cilt görünümüne kavuşur. Morarma, şişme gibi dezavantajlar yaşanmaz. Seanslar en fazla 510 dakikalık sürelerde tamamlanır ve seanslar bittiğinde günlük hayatınıza, işinize dönebilirsiniz. Birinci hafta itibari ile cildiniz ve cildinizde oluşan gözenekler sıkılaşmaya başlar. 3. Hafta sonunda cildiniz Thulium lazer sayesinde cilde uygulanan Resveratrolün yapısı sayesinde yoğun bir şekilde kollajen salgılar. Cildinizde bulunan kırışıklıklarınız açılır ve ciltte bulunan sarkmalar toparlanmaya başlar. Cildinizde önceden meydana gelmiş, lekelenmeler, akneler, suçiçeği izleri, yara ve yanık izleri kaybolmaya başlar. Ciltte bulunan çatlaklarda ki çukurluklar dolar ve ciltte bulunan renk farklılıkları giderilir. Cildimizde bulunan ve hormonsal etkiler ile beliren çiller, lekeler ciddi anlamda yok olurlar. Deyim yerinde ise cildiniz yeniden doğmuş gibi parlak, genç ve sıkı bir görünüme sahip olur."

ERZURUM

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu buz kesti: Göle - 25,8
YEREL HABERLER Doğu buz kesti: Göle - 25,8
Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın
YEREL HABERLER Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın
Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ...
Gençlik aşısı ile cildinizi yenileyin
YEREL HABERLER Gençlik aşısı ile cildinizi yenileyin
Palandöken’de mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Palandöken’de mahsur kaldılar
Çocuk hastalar hem tedavi oluyor hem de eğitim görüyör
YEREL HABERLER Çocuk hastalar hem tedavi oluyor hem de eğitim ...
Narman’a 5 yıldızlı otel
YEREL HABERLER Narman’a 5 yıldızlı otel
Erzurum’da ‘Askıda Kitap Var’ projesi
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Askıda Kitap Var’ projesi
ETÜ öğrencilerinin ‘Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi’ne TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER ETÜ öğrencilerinin ‘Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma ...
Voleybolcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Voleybolcular ödüllendirildi
Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi Başkan Orhan; Geleceğimiz emin ellerde
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi Başkan ...
Doğru su tüketimi cilt sağlığı içinde önemli
YEREL HABERLER Doğru su tüketimi cilt sağlığı içinde önemli
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Göz altı torbaları neden olur? Tedavisi nedir?
YEREL HABERLER Göz altı torbaları neden olur? Tedavisi nedir?
Ciltte bu belirtilere dikkat
YEREL HABERLER Ciltte bu belirtilere dikkat
Kadıköy’de Dadaşların kongre heyecanı Erzurumlular Vakfının yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu
YEREL HABERLER Kadıköy’de Dadaşların kongre heyecanı Erzurumlular ...
Spordek 6. Genel Kurul Toplantısı AÜ ev sahipliğinde gerçekleşti
YEREL HABERLER Spordek 6. Genel Kurul Toplantısı AÜ ev sahipliğinde ...
Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret
YEREL HABERLER Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret
Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ...
Oltu’da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
YEREL HABERLER Oltu’da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor
Şeker hastalarında kiloya dikkat
YEREL HABERLER Şeker hastalarında kiloya dikkat
Saç dökülmeleri neden kaynaklanır?
YEREL HABERLER Saç dökülmeleri neden kaynaklanır?
Oltu Çayı köpürdü
YEREL HABERLER Oltu Çayı köpürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X