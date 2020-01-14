Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın

İHA

Dr. Sevgi Ekiyor, medikal detoks ile sağlıklı zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın

Dr. Sevgi Ekiyor, medikal detoks ile sağlıklı zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.
Dr. Sevgi Ekiyor, “Günlük hayatımızda, her yaş diliminde ve yaş ilerledikçe artarak, bedenen ruhen mevcutlarımızı tüketmekle kurulu bir düzenle karşı karşıyayız. Vücudumuzda bulunan enzimler, hormonlar, vitaminler kendini üretme fonksiyonuna sahip olsa da değişen dünyevi şartlar sebebiyle tüketimleri daha hızlı olmakta üretimleriyle ve dışarıdan yerine koymakla denge kurulamamaktadır. Ütopik bir yaşam ortamı oluşturamayacağımıza göre elimizde bulunan tıbbi verilerle sağlıklı yaşamı yönetmemiz gerekmektedir. Vücudumuzda özellikle daha önceden olmayan olduğunda bizleri endişelendiren bulgularımızı (semptomlarımızı) bir düşünelim. Hekimlik hayatımdaki acil servis sorumlu hekimliği deneyimi bana gösterdi ki insanlar hastanelere halsizlik, yorgunluk, şişkinlik, yeni teşhis edilen alerji, döküntü, uzun süren veya tek bir antibiyotikle geçmeyen, daha şiddetli seyrettiğini ifade ettikleri enfeksiyonlar ya da dışkılama alışkanlıklarındaki sık sık değişmeler, ishal, kabızlık, karın ağrısı atakları gibi birçok hayat standartlarını düşüren durumdan şikayetçi ve muzdaripler. Hastanelerde verilen hizmet kişinin şikayetleri testlerle ispatlanan belli düzeylere ulaşınca çözüm aranan ve tedavi edilen hastalıklara dönüşen tablolara yöneliktir. Halbuki bireylerin kendilerini huzursuz eden bu bulguları danışman hekimleri vasıtasıyla kendilerine özel sağlıklı yaşam danışmanlığı programlarıyla yönetmeleri hem sorunlarını çözmeye hem de ileride gelişebilecek hastalıkları önlemeye yarayacaktır. Bu program bir nevi koruyucu ömürlük danışman hekimlik olarak görev alarak hastalarımıza bütüncül yaklaşabilmemiz demektir” dedi.
Hastalara yaklaşırken önce onları iyi dinlemeli ve böylece hayatlarındaki sağlıklarını etkileyen önemli durumları tespit ederek yola devam edilmesi gerektiğini ifade eden Ekiyor, “Bunlardan bazıları; beslenme, uyku, travma, operasyon, gelişimsel öyküleri, stres faktörleri, doğum veya doğurma öyküleri, aldıkları tedaviler gibi hastanın yanıtına ve deneyime göre şekillendirilebilecek birçok sorucevaptır. Akabinde hastaya özgü klinik, genetik, bioenerjik açıdan testler isteyerek, hastaya özgü vücuttan atılması gereken toksin, mikroorganizma gibi faktörler, vücutta eksilen enzim hormon vitamin gibi faktörlerin suplementerler, ilaçlar ve beslenme ile yerine konmasını ve zararlı olanların atılmasını sağlayarak, ozon tedavisinden faydalanarak bağışıklığı güçlendirmek, vücut bazal metabolizmasını düzenlemek ve hem mevcut durumu iyileştirip şikayetleri ortadan kaldırmak hem de gelecekte karşılaşılacak durumlar için daha iyi bir savunma sistemine kendine özgü sağlıklı yaşam alışkanlığına kavuşturarak hedeflemekteyim” diye konuştu.
“Medikal detoksla zayıflama en sağlıklı zayıflama yöntemlerinin başında gelir”
Sağlığı bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse, bağırsaklardan dişlere kadar her organın sağlık da yeri olduğunu kaydeden Ekiyor, “Çok akut bir travma ya da benzeri bir nedenle hasar görmüş bir bölge yok ise hastadaki şikayetler hep bir birikimin, sıkıntı oluşturan ve birbirini tetikleyen başka sistemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tespit edilen her bir problemin birlikte çözümü ile gerçek bir iyileşme sağlanabilir. Bağırsakların ve floranın beden sağlığımızdaki yeri çok büyüktür. Disbiyoz, kronik rahatsızlıkların sürecini hızlandıran önemli bir sağlık problemidir. Doğumdan itibaren yanlış beslenme, kullanılan antibiyotikler, çevresel şartlar gibi nedenlerle bozulan flora ile birlikte, sindirim, boşaltım, vitaminhormon sentezleri, bağışıklığımız, hatta duygular düşünceler de bozulmaktadır. Bu nedenle tedavide ilk adımımız florayı sağlığına kavuşturmak olmalı. Bağırsak detoksunun ardından hassasiyetlere dikkat edilerek düzenlenecek yeni bir beslenme düzeni, hassas olunmasa da sağlıksız olduğunu bildiğimiz her türlü rafineişlenmişkatkılı gıdalardan uzaklaşmak, azalmış probiyotiklerin yerine konması, ne yediğimiz kadar nasıl sindirdiğimiz de önemli olduğundan eksik enzimlerin düzen sağlanana kadar takviyesi, yeterli su tüketimi floranın sağlığı açısından yapılması gereken uygulamalardır. Bozulan florada sayıları çok az olan bir takım fırsatçılar hızla çoğalmaya başlarlar. En büyük gıdası şeker olan candida da fırsatçı bir maya mantarıdır. Kendi metabolizmaları sonucu oluşturdukları toksik maddelerle yaygın ağrılardan, obeziteye, cilt bulgularından depresyona kadar bir çok semptoma neden olabilirler. Bu durumda metabolik, ve de hormonal dengeyi sağlayabilmek için mutlaka antikandidial, antiasidik, insülin direncini kıracak bir beslenme programının uygulanması gerekir” ifadelerini kullandı.
Günlük hayatta tüketim yaparken herkesin ideal beslenme sisteminin farklı olduğunu belirten Ekiyor, “Dolayısıyla sindirim açısından da ele alarak hastaya metabolik bir balansdenge kurmak gerekir. Bu sayede hasta hem besinlerden hep olumlu faydalanıp ideal kilosuna da kavuşacak şekilde kalori hesabından öncelikli olan faktör kişiye faydalı sindirebileceği ve ihtiyacı olan gıdaları doğru programlamakla olmalıdır. Geniş çaplı yapılan kan testleri sonuçlarına göre gıda alerji ve intoleransları tespit edilip kişiye verilen doğru beslenme programında florasını bozan gıdaları da yasaklayıp ve düzenlediğimiz gündelik takviye ilaç ya da supplementerleri ile kas oranını ve sıvı oranını artırıp istenmeyen yağlardan kurtulma sağlayabiliyoruz. Vücudun biyolojik yaşını da gençleştirmiş ve edinilmiş alışkanlıkları düzenleyerek kendimize daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları katmış oluyoruz bu da devamında kilo kontrolü ve geç yaşlanmayı sağlamış oluyor” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu buz kesti: Göle - 25,8
YEREL HABERLER Doğu buz kesti: Göle - 25,8
Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ...
Gençlik aşısı ile cildinizi yenileyin
YEREL HABERLER Gençlik aşısı ile cildinizi yenileyin
Ciltteki çillere ve lekelere dikkat
YEREL HABERLER Ciltteki çillere ve lekelere dikkat
Palandöken’de mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Palandöken’de mahsur kaldılar
Çocuk hastalar hem tedavi oluyor hem de eğitim görüyör
YEREL HABERLER Çocuk hastalar hem tedavi oluyor hem de eğitim ...
Narman’a 5 yıldızlı otel
YEREL HABERLER Narman’a 5 yıldızlı otel
Erzurum’da ‘Askıda Kitap Var’ projesi
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Askıda Kitap Var’ projesi
ETÜ öğrencilerinin ‘Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi’ne TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER ETÜ öğrencilerinin ‘Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma ...
Voleybolcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Voleybolcular ödüllendirildi
Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi Başkan Orhan; Geleceğimiz emin ellerde
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi Başkan ...
Doğru su tüketimi cilt sağlığı içinde önemli
YEREL HABERLER Doğru su tüketimi cilt sağlığı içinde önemli
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Göz altı torbaları neden olur? Tedavisi nedir?
YEREL HABERLER Göz altı torbaları neden olur? Tedavisi nedir?
Ciltte bu belirtilere dikkat
YEREL HABERLER Ciltte bu belirtilere dikkat
Kadıköy’de Dadaşların kongre heyecanı Erzurumlular Vakfının yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu
YEREL HABERLER Kadıköy’de Dadaşların kongre heyecanı Erzurumlular ...
Spordek 6. Genel Kurul Toplantısı AÜ ev sahipliğinde gerçekleşti
YEREL HABERLER Spordek 6. Genel Kurul Toplantısı AÜ ev sahipliğinde ...
Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret
YEREL HABERLER Aşkale Cumhur ittifakından Recep Akdağ'a ziyaret
Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ...
Oltu’da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
YEREL HABERLER Oltu’da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış köy gezilerine devam ediyor
Şeker hastalarında kiloya dikkat
YEREL HABERLER Şeker hastalarında kiloya dikkat
Saç dökülmeleri neden kaynaklanır?
YEREL HABERLER Saç dökülmeleri neden kaynaklanır?
Oltu Çayı köpürdü
YEREL HABERLER Oltu Çayı köpürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X