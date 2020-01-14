Erzurum'da hayat dondu “Donurih ağabeyi gıgırik kesildik”

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Hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da adeta hayat dondu. Çeşmelerin şadırvanların buz tutuğu kentte vatandaşlar “Donirih ağabeyi gıgırik kesildik” diye konuştu.

Gündüz hava sıcaklığının eksi 14 dereceye, gece ise 20 derecenin altına düştüğü Erzurum’da hayat buz kesti. Yayalar sokakta yürümekte güçlük çekerken, çok sayıda araç soğuktan dolayı dondu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum’da Meteoroloji yetkilileri fırtına ve don uyarısında bulundu.

ERZURUM 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

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