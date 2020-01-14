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Botoks deyip geçmeyin

İHA

Dr. Metehan Özgür, botoks uygulaması hakkında bilgi verdi.

Botoks deyip geçmeyin

Dr. Metehan Özgür, botoks uygulaması hakkında bilgi verdi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, “Botoks, botulinum toksini olarak adlandırılır, uygulandığı bölgede sinir ile kas arasındaki bağlantıyı bloke ederek geçici olarak kasların çalışmasına engel olan bir ilaçtır. Mimik kaslarına uygulanan botoks yüz çizgilerinin giderilmesinin yanı sıra migren, gece diş sıkma ve diş gıcırdatma içinde uygulanan bir yöntemdir. Botoks'un toplum inancına göre yılan zehri olduğu inanışı da yanlıştır. Aynı zamanda Botoks zehir etkisi de yapmaz. Botoks,alın çizgileri için alına, kaz ayaklarına (göz çevresi için),kaş arasına, boyun çizgilerine, kaşların kaldırılması veya düşürülmesine, burun üzerindeki tavşan çizgilerine, dudak üstündeki dikey çizgilere, dudak köşelerindeki çizgilere uygulanır. Ayrıca çene bölgesindeki gevşeme ve sarkmaları düzeltmek içinde kullanılabilir” dedi.
Botoks uygulamasının ilacın, insülin iğnesinden bile ince iğne uçları kullanılarak, etkilemek istenilen kasın veya kas gruplarının içine minik enjeksiyonlar şeklinde verildiği, acısız denebilecek basit bir enjeksiyon uygulaması olduğunu ifade eden Özgür, “Uygulandığı bölgede sinirler hareket etmez veya engellenmiş olur. Bu hareket kısıtlılığı kaslara yapışık durumdaki cilt ve cilt altı dokunun da hareketsizliğidir, kas hareketlerinin ciltte oluşturduğu kırışma görüntüsü ve kırışıklıkların giderek derinleşmesinin önüne geçilmiş olur. Cilt istese de kırışamaz. Botoks mimik kırışıkları nedeniyle oluşan tüm kırışıklıklar için cinsiyet fark etmeksizin herkese uygulanabilir. Kalıcılığın kişiye göre değiştiği Botoks, en fazla 8 ay kalıcıdır. Yüz kaslarını çok fazla kullanan kişiler için etkisi daha kısa olabilir. Botoks sonrası herhangi bir iz oluşması söz konusu değildir. En fazla 10 dakika süren işlem sonrası kişi günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Yalnız unutulmaması gereken önemli bir nokta var ki ;Tüm medikal estetik uygulamaları, Tıp Fakültesi mezunu, anatomi bilen, kamu sağlığını koruma bilincine ve komplikasyon yönetimi becerisine sahip tıp doktorları tarafından yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:00
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  • İKİNDİ 14:57
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  • YATSI 18:42
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