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Kabus görmenin altında neler yatıyor?

İHA

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, kabus görmeye neden olan durumlar hakkında bilgi verdi.

Kabus görmenin altında neler yatıyor?

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, kabus görmeye neden olan durumlar hakkında bilgi verdi.
Dünya Danışmanlık Merkezi Kurucusu Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, “Kabuslar korkulu rüyalardır. Kişinin korkuyla uyanmasına sebep olabilir ve rüyalar gibi REM uykusunda oluşur. Kabuslar yaşadığınız travmaların, kötü olayların ve korkularınızın yansımasıdır, uykunuzun ve duygularınızın doğal bir bölümüdür. Kabuslar en sık olarak kaygı, korku, öfke, utanç, tiksinti içerir” dedi.
Psikolog Kaykaç, kabus görmenin çeşitli sebepleri şöyle sıraladı:
“1 Kaygı ve Stres Yapmak: Kaygı ve stres durumu genellikle kötü olaylar sonucunda oluşur, bu durum da kabusa sebep olabilir. Yaşanan önemli olaylar (ameliyat, kaza vb.), önemli kayıplar kabus görmenize neden olabilir. Aynı zamanda fiziksel veya cinsel istismara uğramış kişilerde ve travma sonrası stres bozukluğu çeken kişilerde de kabuslar sıklıkla görülür.
2. Acı ve Baharatlı Yiyecekler: Hangi yiyecekleri ne zaman tükettiğimizin rüyalar üzerinde çeşitli etkileri vardır. Acı ve baharatlı yiyecekler vücut sıcaklığını ve metabolizma faaliyetlerini arttırır ve bu da uykuda yeterince rahat edemememize sebep olabilir. Aynı zamanda bu, yatma vaktinden kısa bir süre önce yemek yiyenlerin genelde kabus görmelerinin nedeni de olabilir.
3. Yiyeceklerdeki Yağ Oranı: Yapılan araştırmalar tam kesinlik olmamakla birlikte, ne kadar yağlı yiyecek tüketilirse kabus görme ihtimalinin de o kadar arttığını göstermektedir. Organik besin yemeye daha fazla ağırlık verenler abur cubur yiyenlere göre daha az kabus görmektedirler.
4. Alkol: Alkolün kısa sürede uykuyu daldırmakta etkisi olmakla birlikte erken uyanmaya sebep olur. Fazla tüketilmesi, kabus görmeye sebep olur. Aynı zamanda kabuslar alkolü bırakan bünyelerde de sıklıkla görülmektedir.
5.İlaçlar: Antidepresanlar, yatıştırıcılar, uyuşturucular, sigara bıraktırma için kullanılan ilaçlar gibi kimi ilaçların kabusa sebep olma gibi yan etkisi olabilir. Bu sebeple sık kabus gören kişilerin halen kullandıkları ya da yakın zamanda kestikleri ilaçlar sorgulanmalıdır.
6. Hastalık: Nezle vb. hastalıklar kimi zaman kabusun sebeplerinden olabilir. Çeşitli uyku bozuklukları da (Uykuda nefesin kesilmesi, çok uyumak gibi) kabus görme ihtimalini arttırır. Kabuslar belirli bir sıklığa kadar normal karşılanabilirken aşırı olması durumunda bir terapiste danışılması gerekebilir.”
Kabusların büyük bir kısmının görüldüğü REM evresinin, uykunun en yoğun yaşanan ve gün içerisinde yaşanan hatıraların beyinde işlendiği bölüm olduğunu ifade eden Psikolog Kaykaç, “Gün içerisindeki olumsuz yaşantıların kabus görmemize sebep olmasında bunun da etkisi olduğu söylenebilir. Görülen kabuslar her zaman korkunç olmamakla birlikte sizi korkutmuş olabilir. Örneğin; sevmediğiniz insanları görmek bile rüyanın kabus olarak nitelendirilmesine sebep olabilir. Çünkü önemli olan sizde uyandırdığı olumsuz duygulardır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

14 Ocak 2020 Salı

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