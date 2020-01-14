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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Sekmen’e onur madalyası

İHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i onur madalyasıyla ödüllendirdi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Biz iki ayrı devlet olabiliriz ama özümüzde tek milletiz ve gardaşız" ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Diplomatik Hizmet Kurumlarının Kuruluşunun 100'üncü yılı münasebetiyle Onur Madalyası takdim töreni düzenlendi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törene Kars Valisi Türker Öksüz'ün yanı sıra şehir protokolünün neredeyse tamamı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Sekmen’e onur madalyası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i onur madalyasıyla ödüllendirdi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Biz iki ayrı devlet olabiliriz ama özümüzde tek milletiz ve gardaşız” ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Diplomatik Hizmet Kurumlarının Kuruluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle Onur Madalyası takdim töreni düzenlendi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törene Kars Valisi Türker Öksüz’ün yanı sıra şehir protokolünün neredeyse tamamı katılırken, programın davetlileri arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyasına layık görülen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de vardı.
BAŞKAN SEKMEN: “ONUR VE GURUR DUYDUM”
Kısa bir video gösterimi ile başlayan törenin açılış konuşması Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev tarafından yapıldı. Törene katılanlara Azerbaycan’ın kuruluş sürecini anlatan Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin giderek güçlendiğini de ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, AzerbaycanTürkiye arasındaki dostluğa katkı sunan isimlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası ile ödüllendirilmesini istediğini kaydeden Başkonsolos Guliyev, bu madalyalardan birisinin de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
“BİZ; İKİ DEVLET, TEK MİLLETİZ”
Madalya teslim töreninde konuşan ve Kars’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, şunları söyledi: “Bir millet, iki devlet olarak dünyamızda faaliyette bulunan dost, kardeş ülke Azerbaycan’ı biz her zaman kendi devletimiz olarak gördük ve hep öyle hissettik. Zaten aynı millet olmanın da gururunu ve kıvancını hep beraber yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin sıkıntılı anlarında yine Azerbaycan devleti topyekün millet olarak yanımızda her daim yer aldı. Biz de Azerbaycan Devleti’nin yakınlığını, dostluğunu her daim yüreklerimizde hissettik ve şehrimizde çok güzel bir caddemize Azerbaycan Bulvarı ismini verdik. Ayrıca bu caddemizin iki yanında bulunan muazzam bir alanı park haline getirerek hem halkımızın kullanımına açtık hem de Azerbaycan’ın Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in ismini de bu parka verdik. Dedik ki; bu isim Türk milleti ve Erzurum var oldukça burada yaşayacak. Tabi bu vesileyle Azerbaycan Devlet Başkanı’nın 100. yıl anısına şahsımıza layık gördüğü madalyadan dolayı ben teşekkür ediyorum ve bu hatırayı en güzel bir şekilde büyük bir gurur ve onurla taşıyacağımızı buradan ifade ediyorum” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e madalyasını takdim etti.

ERZURUM

14 Ocak 2020 Salı

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