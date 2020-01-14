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Erzurum'da çocuklar 'Anadolu Masalları'yla buluştu

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Anadolu Masalları Projesi resim sergisi Erzurum'da açıldı. 80 masalın resimlerini içeren sergiye çocuklar büyük ilgi gösterdi. 

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Anadolu Masalları Projesi resim sergisi Erzurum'da açıldı. 80 masalın resimlerini içeren sergiye çocuklar büyük ilgi gösterdi. 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu'nun ortaklığıyla hayata geçirilen 'Anadolu Masalları Projesi' resim sergisi Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde açıldı. Pedagog ve halk bilimciler tarafından çocuklar seviyesine uyarlanan ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resimlerini yaptığı eserler masal isimleriyle birlikte sergilendi. 
Sergi açılışında konuşan Proje Koordinatörü Eskişehir Mehmetçik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Esin Kavga, 80 masal için çizilen 1500 kareden 550'sinin kullanıldığını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da, Anadolu Masalları Projesi'nin milletin kültürel birikimlerini ortak değerlerinin nesilden nesile aktarılmasının hedeflendiğini belirterek, bir amacın da çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi olduğunu vurguladı. Kaygusuz, "Halk edebiyatı ürünleri arasında yeralan masalların binlerce yıl öncesinden günümüze gönderilmiş şifreli mektuplardır. Onları okumak, yorumlamak, öğrencilere anlatmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizlerin en büyük görevidir" dedi. 
500 ÖĞRETMENE MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİ
Projeye değerlendiren Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Uğur Kılıç ise, "Bu toprağın değerlerini, iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe kılavuzlayan, bu toprakların değerlerini öğretmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Proje kapsamında 500 öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi verildi. Nisan ve Haziran dönemlerinde Erzurum'un ev sahipliğinde 500 öğretmene daha masal anlatıcılığı eğitimi verilecek. Pedagog ve halk bilimciler tarafından çocuklar seviyesinde uyarlanan 80 masal, okul öncesi ve ilkokul sınıf düzeylerine göre üç grupta tasnif edildi" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Uğur Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz çocuklarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Protokol üyeleri sergiyi gezerken minik öğrenciler, kendileri için ayrılan bölümde masal dinledi.

ERZURUM

14 Ocak 2020 Salı

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