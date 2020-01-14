Beşiktaş, Erzurum'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçı için Erzurum'a gelen Beşiktaş, taraftarları tarafından büyük bir çoşku ile karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, etrafını kuşatan taraftarların formalarına imza attı.
İstanbul'dan özel uçakla bugün saat 14.45'te kente gelen siyah beyazlı kafileyi Erzurum Havalimanı'nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, siyah beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, konvoy eşliğinde futbolcuların kalacağı otele kadar eşlik etti. Beşiktaş kafilesi bu kez de konaklayacağı otelin önünde bekleyen çok sayıda taraftarın çoşkusu ile karşılandı. Otobüsten inen futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçek yağmuruna tutulan teknik direktör Abdullah Avcı, etrafını kuşatan genç taraftarların formalarına tek tek imza attı. Yoğun ilgi nedeniyle otele girmekte güçlük çeken Avcı'ya görevliler yardımcı oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Beşiktaş kafilesinin havalimanında karşılanması
Taraftarların tezahüratı
Minik taraftarların otel önünde Beşiktaş takımını beklemesi
Minik taraftarların kartal pençesi işareti
Beşiktaş takım otobüsünün otel önüne gelmesi
Futbolcuların otobüsten inmesi
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın forma imzalaması
ERZURUM
14 Ocak 2020 Salı
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