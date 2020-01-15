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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun

İHA

Marmara Oltulular Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, "14 Şubat sevgililer gününde hediyeleriniz Oltu Taşından Olsun" dedi.

Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun

Marmara Oltulular Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, “14 Şubat sevgililer gününde hediyeleriniz Oltu Taşından Olsun” dedi.
Başkan Hiçdurmaz, “Oltu Taşı takı ve tesbihlerinden sevdiklerinize hediye ederek hem Oltu Taşını hak ettiği değere ulaştırmış oluruz, hem de sevdiklerimize faydalı hediye vermiş oluruz” diye konuştu.
Artık birine sevginin ifadesi olarak Oltu Taşı hediye edilmesini isteyen Hiçdurmaz, “Bir ''Oltu Taşı Tesbih'' veya bir ''Oltu Taşı Takı''nın hediye edilmesinin yeterli ve anlamlı olacağını ifade etti.
Başkan Hiçdurmaz, “Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde de birer Oltu taşı hediyenizi şimdiden hazırlayın dedi. Sevdiğine sözü olan ''Oltu Taşı Tesbih Alır'' yada takı alır devri başlamıştır. Bundan böyle, sevginin, saygının ya da memnuniyetin en güzel ifadesi bir Oltu Taşı hediye vermek ya da almaktır” dedi.

ERZURUM

15 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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