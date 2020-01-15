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İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı

İHA

Erzurum'da 2 çocuğu da çölyak hastası olan anne, çocukları için glutensiz ürünlerin olduğu pastane açtı.

İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı

Erzurum'da 2 çocuğu da çölyak hastası olan anne, çocukları için glutensiz ürünlerin olduğu pastane açtı.
Erzurum’da 5 çocuk annesi Ayşegül Demirtaş, 2 çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı. Kızının gıda tüketiminde çölyak hastalığı teşhisi konulduğu ilk yıllarda çok zorlandığını ifade eden anne, yurt dışından glutensiz un getirmeye çalıştıklarını, özel ürünler yaparak en sonunda, “Biz çok zorlandık, başka ailelerde zorlanmasın” kararıyla çölyak pastanesi açmaya karar verdiklerini söyledi.
Çölyak hastalığının temelinde genetik bir sorun olduğunu söyleyen Atatürk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Diyetisyen Mevra Aydın Çil, Bebeğin glütenle tanıştığı ve maruz kalması konusunda 4 ila 7 ay boyunca anne sütü haricinde ek gıda almaması, 6 7 ‘inci aylarda glutenle tanıştırılması yçnünde uyarılarda bulunuyor. “Çölyak teşhis edilene kadar bir hastalık, teşhis edildikten sonra ise bir yaşam biçimidir” şeklinde konuşan Çil, hastalar üzerinde uyguladıkları diyet programı haricinde ailelere de bilgi verdiklerini, önce glutensiz yemekleri pişirerek çapraz bulaşma risklerini önlemesi gerektiklerini anlattı.
Tedavinin basamaklarında ilerleme kaydedebilmek için gerekirse mutfak araç gereçlerinin bil ayrı olması gerektiğini vurgulayan Çil, çölyaklı bireyin glutensiz diyet dışından bir çaresi olmadığını belirtti.

ERZURUM

15 Ocak 2020 Çarşamba

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