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Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması projesi

İHA

Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Saygınlığının Artırılması Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması projesi

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Saygınlığının Artırılması Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
Proje Programı dâhilinde, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilecek.
Proje ile derneklerin planlamalarını yaparak özel sektör, kamu ve akademisyenler arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması yoluyla kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.
Eylül ve Ekim aylarında iki çalıştay Erzurum da, Aralık ayında İstanbul’da olmak üzere üç çalıştay gerçekleştirildi.
Marmara Üniversitesi ve Ekolojik Tarım Organizasyonı Derneği’nin katkıları ve Türkiye’den 12 derneğin katılımı ile gerçekleşti.
Projeye iştirakçi olarak katılan dernekler, Ekolojik Yaşam Derneği Kocaeli, Girişimci Kadınlar Derneği Erzurum, Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği Erzurum Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Kayseri, Akçakoca Organik Güvenilir Gıda Derneği Düzce, Açık Alan Derneği İstanbul, Organik Güvenilir Gıda Derneği Erzurum, Çukurova Organik Tarım Derneği Adana, Ekolojik Tarım Organizasyonu Adana, Buğday Ekolojik Yaşam Derneği İstanbul, Organik Tarım Derneği Konya,Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Manisa olarak açıklandı.
4. çalıştayın ise katılımcı derneklerinin de iştiraki ve Almanya da 10 derneğin katılımcı ile Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Proje kapsamında Erzurum Ticaret Odası salonunda tanıtımı yapılan Projeye Erzurum’dan, Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği, Erzurum Girişimci Kadınlar derneği, Kadınlara Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği, Erzurum Organik Güvenilir Gıda Derneği, Erzurum Kalkınma Vakfı Türk Anneler Der,Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi , Kadın ve Gençlere Meslek Edindirme derneği, İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği, Hünerli Eller Derneği, Erzurum Kalkınma Vakfı, Sebze Yetiştiricileri Derneği, MHP İl Kadın Komisyonları, Ak Parti Kadın kolları Komisyonları, Avrasya Kuaförler Kültür ve Sanat Derneği, İpekyolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu( İPEKYOLUSİFED),Başkan ve üyeleri, Valilik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret Odasından birer temsilcinin katıldı.
Toplantı katılımcılara verilen kokteyl ile son buldu.

ERZURUM

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:59
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