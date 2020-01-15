Sinüzit belirtilerine dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinüzit belirtilerine dikkat

İHA

Op.Dr. Bahadır Baykal, sinüzit belirtileri hakkında bilgi verdi.

Sinüzit belirtilerine dikkat

Op.Dr. Bahadır Baykal, sinüzit belirtileri hakkında bilgi verdi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, “Bir çok kişi için can sıkıcı sorun haline gelen sinüzit alın, ense veya yüzde görülen baş ağrıları ile kendini belli edebiliyor. Sinüzit ,yüz kemiklerinin arasına yerleşmiş içi hava dolu boşlukların sinüslerin iltihabı demektir. Sıklıkla soğuk algınlığı sonrasında gelişir. Alın, ense veya yüzde görülen baş ağrılarına yol açabilir. Koyu yeşil renkli geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu eşlik edebilir. Çocuklarda ihtiyaç olmadığı sürece film çektirmeyi önermiyoruz. Elbette küçük çocuklar baş ağrısını doğrudan söyleyemezler ama davranışlarıyla bunu gösterebilirler. Başını tutma, yanaklarını ovalama, saçını çekme gibi alışık olmadığınız mizaç değişikliklerini anne babaların dikkate almaları gerekir. Geniz akıntısını sıklıkla yuttukları için bulantı kusma olabilir, kötü bir ağız kokusu da çoğu zaman mevcuttur” dedi.
Sık sık sinüzit geçiren kişilerde burun içinde mutlaka anatomik bir problem olduğunu ifade eden Op.Dr. Baykal, “Kemik eğriliği, burun eti büyümesi, polipler sinüzit oluşumunu kolaylaştırır. Alerjisi olanlar ve sigara tiryakileri de risk altındadır. Tabii bunların dışında başka sebepler de olabilir, o zaman spesifik olarak araştırmak gerekebilir kişiyi. Sinüzite diş implantları da neden olabiliyor. Son yıllarda diş implantların yaygınlaşmasıyla beraber diş kökenli sinüzite daha sık rastlamaya başladık. Üst çeneye implant takılırken sinüs duvarı zedelenebilinir, enfeksiyona meyilli hale gelebilir sinüs boşluğu, şayet bu durumun farkına varılmazsa kişi tekrarlayan sinüzit atakları geçirebilir. Aslında siz kendiniz bile sinüzit tanısını koyabilirsiniz. 10 günden fazla süren burun akıntınız, baş ağrınız varsa sinüzit olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama doğru tedavi için mutlaka Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir. Burun ve sinüsleri açılı endoskoplarla değerlendirmek oldukça mühim. Unutmayın ki, yetersiz tedaviler kronik sinüzite yol açabiliyor, bu durumda cerrahi şart oluyor. Tedavi için öncelikle antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Ayrıca burun içindeki ödemi ve akıntıyı azaltacak ilaçları da verebiliyoruz, burun içindeki akıntının düzenli temizlenmesi önemli. Sigara dumanından uzak durmak iyileşme süresini kısaltır. İlaç tedavisinden fayda görmeyen ve 12 haftadan uzun süren sinüzit cerrahi müdahaleyi gerektirir. Burun içinde deviasyon, polip ya da konka şişmesi gibi yapısal sorunlarda aynı seansta mutlaka halledilmelidir” diye konuştu.
Genellikle genel anestezi altında zaman zaman da lokal anestezi ile endoskopik sinüzit ameliyatının yapıldığını kaydeden Op.Dr. Baykal, “Sinüslerin buruna açılan kanallarını tıkayan polipler ve diğer yapısal sorunlar düzeltilerek doğal genişlik sağlanmaktadır. Balon gibi şişirilen bir kateter yardımı ile de ameliyat yapılmaktadır. Uygun vakalarda oldukça yüz güldürücüdür. Hastalar genellikle aynı gün taburcu edilmektedir. İşe dönüş süresi 27 gün arasında değişir.Yetersiz tedavinin en önemli komplikasyonu gözle ilgilidir. İltihap göz küresine yayılırsa göz çevresinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşur, eğer bu durum atlanırsa körlüğe kadar gidebilir. Acil ameliyat gerekebilir. Menenjit de ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Günümüzde en sık görülen kafa içi komplikasyon ise beyin zarı altında iltihap oluşmasıdır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vücuda takılı elektronik cihazlar güncelleme ister mi?
YEREL HABERLER Vücuda takılı elektronik cihazlar güncelleme ister ...
Göz torbası deyip geçmeyin
YEREL HABERLER Göz torbası deyip geçmeyin
Travma sonrası stres bozukluğu
YEREL HABERLER Travma sonrası stres bozukluğu
Sarkık deriye ameliyatlı çözüm
YEREL HABERLER Sarkık deriye ameliyatlı çözüm
Kelliğe karşı saç klonlama
YEREL HABERLER Kelliğe karşı saç klonlama
Kadınlarda gıdı sarkmasına dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda gıdı sarkmasına dikkat
Diş macunu seçerken bunlara dikkat
YEREL HABERLER Diş macunu seçerken bunlara dikkat
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması projesi
YEREL HABERLER Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının ...
İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı
YEREL HABERLER İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı
Erzurum’da Sibirya soğukları donduruyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Sibirya soğukları donduruyor
Aziziye’de karne hediyesi tiyatro seyri Başkan Orhan; 3 bin çocuğumuzu tiyatro ile buluşturacağız Aziziye’de tiyatro izlemeyen çocuk kalmayacak
YEREL HABERLER Aziziye’de karne hediyesi tiyatro seyri Başkan Orhan; ...
Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun
YEREL HABERLER Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun
Bursa Oltulular Derneği yeni hizmet binası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bursa Oltulular Derneği yeni hizmet binası hizmete ...
Hentbolun kraliçeleri Oltu’dan
YEREL HABERLER Hentbolun kraliçeleri Oltu’dan
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
YEREL HABERLER 60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
Beşiktaş, Erzurum'a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Erzurum'a geldi
Erzurum ve yöresi kuyumculuk faaliyetleri konferansı
YEREL HABERLER Erzurum ve yöresi kuyumculuk faaliyetleri konferansı
Rektör Çakmak, lise öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çakmak, lise öğrencileri ile buluştu
Beşiktaş, kupa maçı için Erzurum’a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, kupa maçı için Erzurum’a geldi
Acar ve Bozkurt ailelerinin acı günü
YEREL HABERLER Acar ve Bozkurt ailelerinin acı günü
Şehrin paydaşları ile fikir alışverişleri devam ediyor
YEREL HABERLER Şehrin paydaşları ile fikir alışverişleri devam ...
Mucitler Forum Erzurum’da buluşuyor
YEREL HABERLER Mucitler Forum Erzurum’da buluşuyor
Erzurum'da çocuklar 'Anadolu Masalları'yla buluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da çocuklar 'Anadolu Masalları'yla buluştu
Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum’da düzenlendi
YEREL HABERLER Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X