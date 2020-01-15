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Vücuda takılı elektronik cihazlar güncelleme ister mi?

İHA

Doç Dr. Yavuz Selim Yıldırım, vücuda takılan elektronik cihazlar hakkında bilgi verdi.

Vücuda takılı elektronik cihazlar güncelleme ister mi?

Doç Dr. Yavuz Selim Yıldırım, vücuda takılan elektronik cihazlar hakkında bilgi verdi.
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun Boğaz Doktoru Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Neyse ki yeni nesil biyonik kulaklar (Kokler Implant) cep telefonları, bluetooth, MR cihazları, Uçaklar, televizyon, tablet, araç içi elektronikleri, Wifi ve FM sistemi dahil olmak üzere bir çok elektronik cihaz ile uyumlu çalışabiliyor. Kulağa takılan elektronik aletlerden biri olan ve duymamızı sağlayan koklear Implant cep telefonları gibi sürekli güncelleme gerektirmiyor, çünkü bu cihaz iki kısımdan oluşuyor, iç parça ve dış parça. İç parça ömür boyu vücutta kalıyor, içerisinde mıknatıs ve elektrik akımını sağlayan özelleşmiş kablo yapısı var, bu yapı iç kulakta hasar görmüş sinir hücrelerini uyararak elektriksel akımı sinir hücrelerine naklediyor, sinir hücrelerine aktarılan bu uyarılar beyin tarafından algılanarak konuşma anlamlandırılıyor. Dış Parça ise işlemci kısmını oluşturuyor, dış ortamdaki sesleri alıp bu sesleri mıknatıs bağlantısı ile iç parçaya aktarıyor, dış parça vücudumuza monte halde değil uyurken ve duş alırken çıkarılabiliyor, elektronik aletler ile uyumlu çalışıyor, yeni nesil işlemciler ile değiştirilebiliyor. Aslında İşitme kaybı çok sık olarak görülen bir halk sağlığı sorunu, ileri işitme kaybı 1000 de 34 oranında görülüyor, sonradan gelişen hastalıklara bağlı işitme kayıplarını da eklersek, yüzde 12 oluyor. Bu denli sık görülmesine rağmen Biyonik kulak ameliyatı sayesinde sağırlık neredeyse ortadan kalkıyor” dedi.
Doğuştan veya sonradan oluşan işitme kayıplarında hem erişkinde hem de çocukta biyonik kulak (Koklear Implant Ameliyatı) yapılabildiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Erken tanı tedavi dil gelişimi için çok çok önemli. İşitme kaybında işitsel sinyallerin ilgili beyin merkezlerine gidişi eksik olduğundan duyma ve konuşma gelişiminde sorun yaşanır. İşitme kayıplı kişilerin, erken dönem dilkonuşma becerisi kazanabilmesinin yolu, erken teşhis ve nedene yönelik tedavi çok önemli. İşitsel rehabilitasyon ile İşitsel sinyallerin beyne, gitmesi ve bu sinyallerin anlamlandırılması, öğretilmesi, erken dönemde dil gelişimi için hayati derecede önem arz etmektedir. Koklear ımplant Ameliyatı ile ileri derecede işitme kaybı olan bireyler duyabiliyor, duyduklarını anlayabiliyor ve konuşuyorlar, işitme cihazı sadece sesi yükseltirken biyonik kulak her türlü işitme kaybında iki taraflı veya tek taraflı olarak yapılabilir. Biyonik kulak Ameliyatı standart kulak ameliyatlarından farklı özellik taşısa da hastalar için oldukça kolay ve ağrısızsızısız hızlı iyileşme süreci olan bir durum” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

15 Ocak 2020 Çarşamba

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