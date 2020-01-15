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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum havalimanı 2019 verileri açıklandı Erzurum Havalimanı 2019 yılında 1 milyon 14 bin 971 ...

İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 898, dış hatlarda 149, toplamda ise 7 bin 47 olarak kaydedildi. Dış hat uçak seferi sayısının toplam uçuş içindeki oranı yüzde 2.11 olarak hesaplandı

Erzurum havalimanı 2019 verileri açıklandı Erzurum Havalimanı 2019 yılında 1 milyon 14 bin 971 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 898, dış hatlarda 149, toplamda ise 7 bin 47 olarak kaydedildi. Dış hat uçak seferi sayısının toplam uçuş içindeki oranı yüzde 2.11 olarak hesaplandı
2019 YOLCU VERİLERİ
Erzurum Havalimanının bir yılda ağırladığı yolcu sayısı bir milyonu aştı. Erzurum Havalimanı 2019 yılında 1 milyon 14 bin 971 yolcuyu ağırladı. Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 1 milyon 8 bin 260 iç hat, 6 bin 711 de dış hat yolcusu yararlandı. Dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0.66 olarak kaydedildi.
2019 TİCARİ UÇAK VERİLERİ
DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2019 yılı bütününde 6 bin 128 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 53’ü dış hat, 6 bin 75’i de iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı toplam ticari uçuş sayısı içindeki payı yüzde 0.86 olarak belirlendi
2019 ERZURUM HAVALİMANI TAŞINAN YÜK
Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artış gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 7 bin 560, dış hatlarda 202 ton olmak üzere toplam 7 bin 762 ton yük taşındı. 2018 yılı toplamında Erzurum Havalimanından 9 bin 475 ton iç hat, 200 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan 9 bin 675 ton yük taşınmıştı.

ERZURUM

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:59
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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