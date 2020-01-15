Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 32 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Ba’nın yaptığı ortada Hasan’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

61. dakikada sol tarafta topla buluşan Diaby sert vuruşunda kaleciden seken top Umut’un önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Umut’un şutu yandan dışarı çıktı.

67. dakikada sol kanattan Hasan'ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 21

88. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest atışta Caner'in direkt kaleye gönderdiği top kaleci Kayacan’ın sol tarafından ağlara gitti. 22

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit’in sert vurduğu top Ruiz’in eline çarptı. Hakem bu pozisyona penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Karius’un sağından meşin yuvarlığı ağlara yolladı.. 32



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Kısal xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Mahamadou Ba xx, Merthan xx (Aykut dk. 66 xx), Osman xx, Hasan Ayaroğlu xxx, Batuhan Aratarslan xx, İbrahim xxx, Emre xx (Mücahit dk. 46 xx), Hamroun xxx (Emrah dk. 73 xx), Rashad Muhammed xxx, Oltan xxx

Yedekler: Batuhan, Hamza, Serdar, Pote

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beşiktaş: Karius xx, Rebocho xx, Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Elneny xx, Necip xx, Oğuzhan xx (Boyd dk. 64 xx), N’Koudou xxx, Diaby xxx (Güven dk. 76 xx), Umut xx

Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Kartal, İlkay

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Hasan (dk. 12), Oltan (dk. 67), İbrahim (dk. 90+1) (BB Erzurumspor), N’Koudou (dk. 35), Caner (dk. 88) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), Caner, Ruiz (Beşiktaş)

ERZURUM 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:43

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