BB Erzurumspor - Beşiktaş: 3-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx), Mehmet Kısal (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Kayacan (xx) Hasan Ayaroğlu (xxx), Hasan Batuhan (xx), Yusuf Emre (x) (Dk 46 Mücahit xx), Osman Çelik (xx), Hamroun (xxx) (Dk. 73 Emrah xx), Mahamadou Ba (xxx), Merthan (x) (Dk. 66 Aykut Demir xx), İbrahim Akdağ (xxx), Oltan (xxx), Rashad Muhammed (xx)

BEŞİKTAŞ; Karius (xx) Vida (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 64 Boyd x), Caner (xxx), Ruiz (xxx), Umut Nayir (xxx), Elneny (xxx), N´Koudou (xxx), Necip (xx), Rebocho (xx), Diaby (xx) (Dk. 76 Güven Yalçın xx)

GOLLER: Dk. 12 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 Oltan, Dk. 90+1 (P) İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor) Dk. 35 (P) N´Koudou, Dk. 88 Caner (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Osman Çelik (BB Erzurumspor) Caner, Umut Nayir (Beşiktaş)Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş´ı 3-2 mağlup etti.

Bu maçın rövanşı 22 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.10´uncu dakikada sol kanattan atak yapan Beşiktaş´ta N´Koudou'nun ortasında topla buluşan Elneny´in şutu üsten auta gitti.

12´nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Hamroun´un ortasında defanstan seken top Hasan Ayaroğlu´nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top Necip'e çarparak Karius´un uzanamayacağı köşeden ağlara gitti: 1-0.

20´nci dakikada Caner´in ortasında kaleci Kayacan topa dokunamadı. Topu bir anda önünde bulan Diaby´in kötü vuruşu autla sonuçlandı.

21´inci dakikada Oltan´ın pasıyla buluşan Hamroun´un sert şutunu Karius son anda parmak uçlarıyla kornere çeldi.

25´inci dakikada Umut Nayir´in ortasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan kayıp düşünce top auta gitti.

28´inci dakikada Diaby´inin pasında topla buluşan Umut Nayir yerden sert vurdu. Kaleci Kayacan son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

35´inci dakikada Osman´ın N´Koudou'ya müdahalesinde hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan N´Koudou, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

39´uncu dakikada Hamroun, sol çarprazdan sert vurdu, kaleci Karius topa son anda dokundu, defans tehlikeyi kornerle uzaklaştırdı.

44´üncü dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Caner´in sert şutunda kaleci üst direkte son anda topa dokunarak kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

49´uncu dakikada Ba´nın ortasına iyi yükselen Hasan Ayaroğlu´nun kafa şutunda kaleci Karius çizgi önünde topu kontrol edebildi.

67´nci dakikada sol kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Hasan Ayaroğlu çizgiye inerek ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Oltan, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

70´inci dakikada Hamroun´un kullandığı köşe atışına yükselen Mücahit´in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

78´inci dakikada N´Koudou'nun yerden ortasında oyuna yeni giren Güven kale çizgisi önünde topa dokunamadı.

85'inci dakikada Caner´in ortasına Ruiz sert vurdu, kaleci Kayacan uzaklaştırdı. Topla buluşan Ruiz'in ortasında Güven´in şutu yine kaleci Kayacan´da kaldı.

88´inci dakikada Caner, kullandığı serbest vuruşta topu kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 2-2.

90+1'inci dakikada Mücahit´in şutuna Ruiz elle müdahale edince hakem penaltı noktasına gösterdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, takımını öne geçiren golü attı: 3-2.

Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca, BB Erzurumspor, 90 dakikayı 3-2'lik galibiyetle geçti.



ERZURUM 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.