Öğretmen istedi, AFAD yardıma koştu Köy okulundaki öğretmenin öğrencileri için mont ve bot yardımı isteği üzerine AFAD ekipleri harekete geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğretmen istedi, AFAD yardıma koştu Köy okulundaki öğretmenin öğrencileri için mont ve bot yardımı ...

İHA

Erzurum'da bir köy okulundaki öğretmenin öğrencileri için mont ve bot yardımı isteği üzerine harekete geçen AFAD Erzurum İl Başkanlığı ekipleri, minik öğrencileri sevindirdi.

Öğretmen istedi, AFAD yardıma koştu Köy okulundaki öğretmenin öğrencileri için mont ve bot yardımı isteği üzerine AFAD ekipleri harekete geçti

Erzurum’da bir köy okulundaki öğretmenin öğrencileri için mont ve bot yardımı isteği üzerine harekete geçen AFAD Erzurum İl Başkanlığı ekipleri, minik öğrencileri sevindirdi.
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Dağdagül mahallesinde sınıf öğretmenliği yapan Nurdan İpek öğrencilerinin maddi durumundan kaynaklı olarak eskiyen kıyafetlerini değiştirmek için AFAD’ın sosyal medya hesabından yardım istedi. İpek’in isteğini geri çevirmeyen AFAD Erzurum İl Müdürlüğü, Ebu İshak Vakfı ile birlikte köy okulundaki öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.

Down sendromlu miniğin mont ve bot sevinci
Yeni kıyafetlerine kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, sınıfta bulunan down sendromlu 7 yaşındaki Zinnur Çoşkun’un yeni kıyafetlerine kavuşurken yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.
Sınıf öğretmeni Nurdan İpek ise, verilen kıyafetleri öğrencilerine kendi elleriyle giydirdi. Nurdan Öğretmen, AFAD’a isteğini geri çevirmedikleri için çok teşekkür ettiğini ifade ederek, “Daha önce AFAD’ın bu şekilde yardımlar yaptığını duymuştum. Fakat acil olay işlevselliği dolayısıyla yardım kampanyalarına çok fazla katılamadıklarını da biliyorum. Yine de yardım isteğimi sosyal medya üzerinden personellere ulaştırdım. Çağrıma kısa sürede dönüş yaptılar. Benim isteğime kayıtsız kalmadılar” dedi.
AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ise, “Hocamızın sosyal medya üzerinden bize ulaşması sonrası bu talebi kabul ettik. Böyle duyarlı bir öğretmenimiz varsa biz de duyarsız kalamazdık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bize gelen genelgede her hangi bir konuda bizlerden istenen yardımı geri çevirmemiz gerektiğini söylediler. AFAD Başkanlığımızın “kimsesizlerin kimsesi olma” yolunda isteği üzerine bizde talepleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Bugün öğrencilerimize mont ve bot desteğinde bulunduk. AFAD olarak her zaman bu gibi durumlarda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

ERZURUM

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı
YEREL HABERLER Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe ...
Buz tutan kentin kuşlarına sıcak yuva
YEREL HABERLER Buz tutan kentin kuşlarına sıcak yuva
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından
Erzurum’da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele ...
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından: Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: “Erzurumspor bizden istekliydi” “Bu maçın telafisi var” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Maçta iyi işler yapıp iyi futbol oynadık”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından: Beşiktaş ...
BB Erzurumspor - Beşiktaş: 3-2
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Beşiktaş: 3-2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Beşiktaş: ...
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: ...
İl Sağlık Müdürlüğü’nde istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nde istişare toplantısı ...
Genç ofis için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Genç ofis için imzalar atıldı
Erzurum’daki taşıt verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’daki taşıt verileri açıklandı
Erzurum havalimanı 2019 verileri açıklandı Erzurum Havalimanı 2019 yılında 1 milyon 14 bin 971 yolcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Erzurum havalimanı 2019 verileri açıklandı Erzurum ...
KUDAKA Bölgesine 723 yatırım
YEREL HABERLER KUDAKA Bölgesine 723 yatırım
Vücuda takılı elektronik cihazlar güncelleme ister mi?
YEREL HABERLER Vücuda takılı elektronik cihazlar güncelleme ister ...
Sinüzit belirtilerine dikkat
YEREL HABERLER Sinüzit belirtilerine dikkat
Göz torbası deyip geçmeyin
YEREL HABERLER Göz torbası deyip geçmeyin
Travma sonrası stres bozukluğu
YEREL HABERLER Travma sonrası stres bozukluğu
Sarkık deriye ameliyatlı çözüm
YEREL HABERLER Sarkık deriye ameliyatlı çözüm
Kelliğe karşı saç klonlama
YEREL HABERLER Kelliğe karşı saç klonlama
Kadınlarda gıdı sarkmasına dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda gıdı sarkmasına dikkat
Diş macunu seçerken bunlara dikkat
YEREL HABERLER Diş macunu seçerken bunlara dikkat
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması projesi
YEREL HABERLER Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının ...
İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı
YEREL HABERLER İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı
Erzurum’da Sibirya soğukları donduruyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Sibirya soğukları donduruyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X