4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Erzurum’un Horasan İlçesinde 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesine bağlı Yüzören Mahallesi’nde meydana gelen olayda M.K, L.K. ve çocukları Z.K. ile Y.K. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.

ERZURUM 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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