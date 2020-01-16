Çene problemlerine jawline ile son veriliyor

Dr. Evren Gökeşme jawline ile çene problemlerine son verildiğini söyledi.

Gökeşme, son yıllarda en popüler dolgu haline gelen jawline dolgusunun (çene hattı dolgusu) yüzü oldukça güçlü, zarif ve ince gösteren bir dolgu uygulaması olduğunu belirterek “Genel olarak yüz bölgesinde üst yüz dediğimiz alın, göz çevresi, şakak dolgu uygulamaları yapılabilirken, orta yüz bölgesinde elmacık kemikleri, yanaklar ve nazolabial çizgilere dolgu uygulanmaktadır. Alt yüz bölgesindeki dolgu uygulamalarından bir tanesi jawline denilen, çene hattı boyunca çene köşesine ve çene ucuna yapılan dolguların bir bütünüdür. Bunun haricinde dudaktan aşağı inen marionette çizgilerine, mental çizgilere ve çene ucuna da alt yüz dolguları yapılabilmektedir. Kişinin çene ucu geride olduğu zaman yüz bölgesi daha yuvarlak, daha şişman gözükür. Özellikle bu kişilerde gıdı ön plandadır. Hasta zayıf bir insan olsa bile çene ucu küçüklüğü ve geriliğinde sanki gıdısında yağ varmış hissi uyandırır. Bu durum kişilerde tipik bir yüz görünümü oluşturur. Bu problem çene ucu dolgusu yapılarak düzeltilebilir. Çene ucu dolgusu anında sonuç veren, kişi aynaya baktığı anda daha iyi olduğunu hissettiren bir dolgudur” dedi.

Gökeşme, özellikle çene köşesinden çene ucuna kadar olan hatta jawline denilmekte olduğunu belirterek, “Bu hattın belirsiz olması da kişiyi daha toplu ve yüz hatları bozuk gösterecektir. Jawline dolgusu kulak önünden çene köşesine, çene köşesinin tam üstüne, çene köşesinden çene ucuna doğru ve çene ucuna yapılan dolgu uygulamasını tanımlamaktadır. Yani jawline dolgusu yapılacaksa birden çok bölgeye dolgu uygulanmaktadır. Burun ucunun kaldırılması: Burun uç kısmına yapılacak bir dolguyla, burun ucu kemerden daha yukarı bir seviyeye çıkartılır. Bu durumda burun ucu kalkar. Ameliyatlarda bile burun ucu belirginleştirmede kıkırdak takviyeleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla burun ucu (tip) denilen kısma yapılacak bir dolgu, burunu daha kalkık ve belirgin hale getirecektir” şeklinde konuştu.

Gökeşme, Jawline dolgular nasıl uygulandığını ise şöyle sıraladı:

“Jawline dolguları hem iğne ile hem de kanül ile deri altına ve kemik üstüne uygulanabilir. Bu dolgular yaklaşık 1 hafta sonunda dokuyla bütünleşir ve seçilen dolgu materyaline bağlı olarak 12 sene kadar kalıcılığı olacaktır. Uygulama sonrası hemen çarpıcı bir görüntü oluşacak, 1 hafta sonra görünüm daha iyi olacaktır. Jawline dolgu uygulaması sonrasında birkaç gün hafif ödem ve sertlik hissedilebilir. Jawline dolguları tercih edilirken nispeten daha sert dolgular tercih edilmektedir. Bu bölgede uygulanan hyaluronik asit içerikli dolgular Juvederm Voluma, Juvederm Volux, Teosyal Ultra Deep, Teosyal Ultimate, Restylane Defyne, Restylane Volum, Hydralix Deep, Belotero Volume gibi markalardır. Kalsiyum hidroksiapatit adı verilen ve mineral dolgu olarak da adlandırılan Crystalys ve Radiesse gibi dolgular jawline dolgu uygulamalarında güvenilir seçeneklerdir. Bu dolguların kalıcılıkları 1.52 sene civarındadır. Yine jawline uygulaması yapılabilen bir diğer dolgu türü akıllı dolgu olarak adlandırılan polycaprolactone (PCL) içeren Ellanse markası adı altında uygulanmaktadır. Jawline ya da çene hattı dolgusunun kaç cc/ml uygulanması gerektiği hastanın mevcut yapısına ve çene ucunun küçük ve geride olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Eğer hastanın normal bir çene ucu varsa 2 cc/ml ya da 2 enjektör dolgu uygulaması gerekir. Eğer hastanın çene ucu da küçükse en az 3 tüp ya da 3 ml dolgu uygulaması gerekmektedir. Dolayısıyla jawline dolgusu yaptırmak isteyen hastalar en az 2 tüp dolgu uygulanması gerektiğini bilmelidirler. Sadece çene ucu dolgu uygulamasında ise 1 tüp dolgu ve bazen ihtiyaca göre 2. tüp dolgu gerekebilmektedir”

ERZURUM 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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