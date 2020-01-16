Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını bekliyor

BB Erzurumspor, devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın yeni transferi Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu. Transferde Fatih Terim’in kararı bekleniyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu. Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih mavibeyazlı ekip olacak. Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek. BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı.

ERZURUM 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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