Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Erzurum’da Tekvando Antrenörlüğü yapan Rahmi Ak 5 yıldır yetiştirdiği onlarca sporcuyu ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderiyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Tekvando Antrenörlüğü yapan Rahmi Ak Kocatepe İlköğretim Okulu ve Fahri Fındıkoğlu İlköğretim okulunda 5 yıldır tekvando eğitimleri yapıyor. Birçok milli sporcu yetiştiren ve Avrupa Şampiyonasına 2 tane sporcu gönderen Ak Erzurum’da yetiştirdiği 14 sporcuyu da Ankara’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonuna hazırlıyor.

Ak, ”Şükrü Paşadaki gençlerimizi salonlarımıza gelmesini istiyoruz. Spor kötülüklerden uzak tutar” dedi.

Öte yandan Erzurum Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Özcan Bilgin’in kızı Ecrin Berrak Bilgin'de mavi kuşak ve madalyasını tekvando antrenörü Rahmi AK’tan aldı.

ERZURUM 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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