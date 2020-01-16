Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ziyaret

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e ziyarette bulundu.

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, beraberinde İletişim Fakültesi öğrencileri ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre sohbet eden ardından kendisine teşekkür belgesi takdim eden Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, Erzurum’a vermiş olduğu emek ve desteklerinden ötürü Ayhan Türkez’e teşekkür etti.

ERZURUM 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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