PRP tedavisi ile birçok probleme son

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

PRP tedavisi ile birçok probleme son

İHA

PRP tedavisi ile birçok probleme son

Dr. Turan Uslu, PRP tedavisi hakkında bilgi verdi.
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Dr. Turan Uslu, “PRP, (Platelet Rich Plasma) platelet (trombosit, kan pulcuğu) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama bir kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki "platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma"nın (PRP), yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır. Hastanın 10 cc kanı alınır. Kan hücreleri ve plazmanın ayrıştırılması için özel tüplere konulur. Ardından özel bir makine ile santrifüj yapılır, kanın eritrositler ve lökositleri, trombositleri ve plazması ayrıştırılır. Tüpün en altında eritrositler, hemen üzerinde çizgi şeklinde lökositler, onun üzerinde trombositten zengin plazma (PRP) ve trombositten fakir plazma, en üstte de hiçbir kan hücresi içermeyen plazma oluşur. 10 cc kandan yaklaşık 34 cc kadar trombositten zengin plazma elde edilir” dedi.
Bu tedavinin uygulandığı hastaların, genç ve orta ve ileri yaşta olabildiğini ifade eden Dr. Uslu, “Ancak PRP ile ilgili çalışmaların çoğu genç aktif hastaları yani profesyonel sporcuları kapsamaktadır. PRP tedavisi genç ve orta yaş grubu hastalarda daha etkilidir. İleri yaş hastalarda kıkırdak sağlığı iyi ise PRP’nin etkinliği artar. Tedavi edilecek bölgeye göre 13 ml kadar, bir kez ya da belli aralıklarla 23 kez enjeksiyon yöntemi ile uygulanır. Bazen trombositten zengin plazma ile trombositten zengin olmayan plazma karıştırılabilir. Omuz eklemi (rotator cuff) yaralanmaları, Tenisçi dirseği (lateral epikondilit), golfçu dirseği (medial epikondilit), Topuk dikeni (epin calcanei), ve plantar fasciitis (topuk ağrısı), Kas problemleri (kas yırtıkları, zorlanmalar), Diz bağ zorlanmaları, Dejeneratif eklem hastalıkları (diz, kalça, omuz, ayak bileği kireçlenmeleri), Patellar tendinit, Ayak bileği burkulmaları, Aşil tendon yaralanmaları, Menüsküs yırtıklarında PRP tedavisi uygulanır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy okulu öğrencilerinin karne hediyesi üst sınıflardan geldi Oyuncaklarını kardeş okul öğrencilerine mektup yazarak hediye ettiler
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencilerinin karne hediyesi üst ...
TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar
YEREL HABERLER TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar
SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor
YEREL HABERLER SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor
DES Genel Başkan Yardımcısı Topal: “Karne öğrencinin geleceğini belirleyen tek ölçüt değildir”
YEREL HABERLER DES Genel Başkan Yardımcısı Topal: “Karne öğrencinin ...
Her 5 evlilikten birisi boşanmayla sonuçlanıyor Boşanmalarda en dikkat çekici husus aile müdahaleleri olurken, boşanmaların yarıdan fazlası uyumsuz burçlardan kaynaklı Kaçarak evlenenlerin boşanma oranı daha yüksek olurken, son dönemde boşanmalarda sosyal medyanın etkisi de yaşanıyor
YEREL HABERLER Her 5 evlilikten birisi boşanmayla ...
Başsavcının melekleri dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başsavcının melekleri dünya şampiyonluğuna ...
Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi’nden anlamlı kampanya
YEREL HABERLER Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi’nden anlamlı ...
Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet ...
Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ...
Gençlik Merkezi’ni ETSO inşa edecek
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi’ni ETSO inşa edecek
Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor
YEREL HABERLER Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu ...
Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü ...
Öğrenciler, “Temiz kale güzel Pasinler” sloganıyla Pasinler Kalesindeki çöpleri topladılar PMYO öğrencilerinden tarihi duyarlılık
YEREL HABERLER Öğrenciler, “Temiz kale güzel Pasinler” sloganıyla ...
Nöral terapi ile migren tedavisi
YEREL HABERLER Nöral terapi ile migren tedavisi
Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?
YEREL HABERLER Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?
Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
Erkeklerin büyük sorunu saç dökülmesi
YEREL HABERLER Erkeklerin büyük sorunu saç dökülmesi
Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını bekliyor
YEREL HABERLER Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını ...
Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı
YEREL HABERLER Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe ...
Soğuklarda kuşlar sahipsiz değil
YEREL HABERLER Soğuklarda kuşlar sahipsiz değil
Çene problemlerine jawline ile son veriliyor
YEREL HABERLER Çene problemlerine jawline ile son veriliyor
Botoks ile kaslarınıza format atabilirsiniz
YEREL HABERLER Botoks ile kaslarınıza format atabilirsiniz
4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Aziziye’den dijital belediyecilik atağı Başkan Orhan; Belediyecilik hizmetlerinde İHA’ları kullanacağız Akıllı şehirler kongresinde Ak Tolgalı ve Akşar Boy gösterdi
YEREL HABERLER Aziziye’den dijital belediyecilik atağı Başkan Orhan; ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X