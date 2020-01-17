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Ciltteki kılcal damar problemine dikkat

İHA

Ciltteki kılcal damar problemine dikkat

Dr. Evren Gökeşme lazerle kılcal damar tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Dr. Evren Gökeşme, “Cilt yüzeyine yakın olarak bulunan geniş damarlara kılcal damarlar denir. Bu damarlar yüzeye yakın oldukları için cilt üzerinde görünür bir hal alırlar. Cilt yüzeyine yaklaşmış olan damar görünümü kişileri rahatsız edebilir. Kılcal damarlara vücudun her yerinde rastlamak mümkün olsa da sıklıkla yüzde ve bacaklarda görülmektedir. Yüzde oluşan kılcal damar çatlamaları damarlı görünümün yanı sıra kızarıklıklara sebep olmaktadır. Bu durum kadınlarda ve erkeklerde istenmeyen, rahatsız edici bir görünüm oluşmasını sağlar. Bacaklarda rastlanan kılcal damarlar ise genellikle deformasyonlara bağlı olarak oluşur. Çoğunlukla ayakta olunmasını gerektiren mesleklere sahip kişilerle kılcal damarlar daha sık görülür. Aynı zamanda çevresel faktörler de kılcal damar oluşumuna sebep olabilir. Fazla güneşe maruz kalma, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı, hormon tedavisi alımı, uzun süreli kortizon kremleri kullanımı ve sahip olunan bazı iç hastalıkları kılcal damar oluşumunun belirgin sebepleridir. Bunun yanında kılcal damar oluşumu yaşlanmaya ve genetik faktörlere bağlı olarak da gelişebilmektedir” dedi.
Kılcal damarların birçok farklı sebeple oluşabildiğini ifade eden Dr. Gökeşme, “Genetik faktörler, hamilelik, cilt yaşlanması, güneşe maruz kalma, ani kilo alımları, dar kıyafetler ve sıkı çoraplar tercih etmek, gereğinden az sıvı tüketmek kılcal damar oluşumunun bazı sebepleridir. Ancak kılcal damarların neden oluştuğu kesin olarak belirlenememektedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Kılcal damarların tedavisine başlanmadan önce varis olup olmadıkları kontrol edilir. Sağlık açısından risk faktörleri gözetilmezse kılcal damar tedavisi gerçekleştirilir. Tedavi için genellikle skleroterapi ve radyofrekans yöntemleri tercih edilmektedir. Lazer ile tedavi yöntemi de son yıllarda popülerliğini arttırmaktadır. Hastaya ve kılcal damarların tipine göre doktorunuzun belirleyeceği tedavi yöntemini tercih etmeniz önerilir. Lazer ile tedavi yönteminde diğer tedavilere göre ağrı hissi düşüktür. Eğer daha az ağrılı bir süreç istiyorsanız, doktorunuza danışmanızı öneririz. Lazer ve diğer tüm tedavi yöntemlerinde soğutma tekniği ve ağrı kesici kremler yardımı ile işlem sırasında hissedilecek ağrı seviyesi minimuma indirilmektedir” diye konuştu.
Kılcal damar tedavisi almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı adımların olduğunu kaydeden Dr. Gökeşme, “Bunlardan ilki kılcal damar tedavisi öncesinde aldığınız ilaçlara ve besinlere dikkat etmenizdir. Damarlarınızın genişlemesini sağlayacak ilaçlar kullanmak, kan sulandırıcı ilaçlar ve besinler almak yapılacak olan işlemi zorlaştıracaktır. Aşırı sıcağa maruz kalarak damarlarınızın genişlemesine sebep olmak da tedavi öncesinde mutlaka uzak durmanız gereken bir adımdır. Aynı zamanda tedavi işlemi yapılmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olmanız gerekir. Doktorunuzun önereceği kremler dışında yüzünüze herhangi bir krem ve nemlendirici sürmemelisiniz. Aynı zamanda makyaj ve cilt kirliliği de tedaviyi zorlaştırabilir, ciltte kalıcı izlere sebep olabilir. Tedavi öncesi süreçte cildinizi yormayacak hafif ürünler ile temizleyerek tedaviye hazır hale getirmeniz oldukça büyük bir önem taşır. Tedavi sonrası dönemde de cildinizi korumanız gerekir. Özellikle güneşe maruz kalmak tedavi sonrasında komplikasyonlara sebep olabilir, kalıcı lekelere ve izlere sebep olabilir. Tedavi sonrası günlerde direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaya ve güneş koruyucu kremler kullanmaya özen gösterilmelidir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

17 Ocak 2020 Cuma

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