Bölgesel yağlanmalara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bölgesel yağlanmalara dikkat

İHA

Bölgesel yağlanmalara dikkat

Op. Dr. Şerif Yavuz, bölgesel yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Op.Dr. Şerif Yavuz, “Vaser Liposuction, geleneksel liposuction tedavilerinden farklı olarak mekanik bir şekilde yağların parçalanmasından ziyade, ses dalgaları yardımı ile yağ hücrelerinin spesifik bir şekilde parçalanması mantığına dayanır. Yeni bir teknolojidir. Günümüzde vücut şekillendirmede öncelikli olarak tercih edilir. Genel olarak bölgesel yağların kişi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek amacı ile geliştirilen bu teknikte yağ alma işlemi gerçekleşmektedir. Bölgesel yağlardan kurtulmak için kullanılan bu yöntemde morluk ve şişlik de daha az oluyor. Vücutta morluk, şişlik klasik liposuction yöntemlerine göre daha az gözlenir. Bu işlemden sonra korse kullanımı alınabilecek verimi arttırmaktadır. Yaklaşık olarak 46 hafta boyunca işlem yapılan bölgeye göre kullanılabilen korse sonrasında daha sağlıklı bir sıkılaşma gözlemlenir. Bu işlem sonrasında düzensiz spor, aşırı yemek yeme ile kilo almak muhtemeldir. Ancak Kilo alınması ile eskiye nazaran bölgesel yağlanma daha az gözlenir. Vücutta yeni yağ hücresi üretimi olmadığı için parçalanan yağ hücrelerinin yerine yenileri gelmez. Ve buna bağlı olarak da bölgesel yağlanma tedavisinde kalıcı bir sonuç alınmış olur. Vaser liposusuction’ın bir diğer önemli özelliği de bu yöntemle vücuttan alınan yağlar, dolgu olarak vücudun başka yerlerinde kullanılabiliyor. Bu da demek oluyor ki Vaser Lipo ile hem daha güzel bir vücuda sahip oluyorsunuz hem de vücudunuzdan alınan yağlarla poponuzun daha dolgun ve kıvrımlı olması sağlayabiliyor, göğüslerinize dolgunluk verebiliyor, bacaklarınızdaki eğriliği giderebiliyor, yüzdeki çizgiler doldurulabiliyor ya da dudaklarınızı dolgunlaştırılabiliyorsunuz. Böylelikle bir yandan incelmiş bir yandan da gençleşmiş oluyorsunuz” dedi.
Diyet ve spor yapan ancak yine de yağlarından kurtulamayan herkes için uygun bir operasyon olduğunu ifade eden Op.Dr. Yavuz, “Liposuction ameliyatı geçirmiş olan veya çok sıkı yağ dokusu olan veya sportif vücut yapısına sahip olan kişilerde yağ paketlerinin etrafında kalın, kuvvetli kılıflar mevcuttur. Bunların bu tip hastalarda klasik liposuction yöntemi ile çok başarılı sonuçlar alamıyoruz. Vaser liposuction özellikle bu tarz hastalarda ilk seçeneğimizdir. Erkeklerde oluşan aşırı meme büyümesinde de bu operasyon gerçekleştirilebilmektedir. Kadınlarda, Meme büyültme ve küçültme işlemlerinin yanı sıra popo çevresine, kol, uyluk, bacak, diz çevresi, gıdı, bel, sırt, simit bölgesi , karın bölgesi gibi yerlerde yağ parçalayarak gerekli diğer bölgeler için de kullanılabilir hale gelmektedir. Vaser Liposuction işleminin normal bir liposuction yönteminden en temel farkı yağ tabasının önce sıvı bir hale getirilmesidir. Bu sebeple de yağlar daha homojen alınarak, liposuctionda istenmeyen dalgalı görünüm en aza indirilecektir. Bu yöntem her ne kadar az riskli bir operasyon olarak değerlendirilse de oldukça hassas operasyonlar arasında sayılmaktadır” diye konuştu.
Op.Dr. Yavuz, operasyonda dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:
“Ddoktor seçiminin önemi; Doktor seçiminde en önemli nokta beklentilerinizin karşılanabilmesidir. Bu operasyonu sadece plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları yapabilmektedir. Ameliyattan önce doktorunuzun önceki sonuçlarını görerek operasyon sonrasında sizleri nasıl bir sonucun beklediği hakkında az çok bilgi sahibi olmalısınız. Cihaz her nekadar işlemi kolaylaştırıp daha başarılı sonuçlar almamızı sağlasa da, sonuçta işlem liposuction işlemidir ve güzel bir sonuç alınabilmesi için tecrübe gerektirir. Yetkin olmayan ve tecrübesiz ellerde başarısız sonuçlar almak da mümkündür.
Yağ miktarının belirlenmesi; Operasyon sonrası hastanın sağlık durumu açısından alınacak yağ miktarı oldukça önemlidir. Bu sebeple de alınacak yağın belirli bir limiti vardır. Alınacak yağ miktarını, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, genel sağlık durumu ve yapılacak bölge belirlemektedir.
Aspire edilen yağın kullanımı; Aspire edilen yağ, popo şekillendirme, meme büyütme, yüz ve dudak kontürünün oluşturulması, karın kası (erkeklerde six pack kadınlarda two pack) yapımı, el gençleştirme amacıyla dolgu malzemesi olarak kullanılır. Aynı zamanda içerisinde bulunan kök hücreler cilt kalitesini artırarak daha fresh bir görünüm sağlar. Konulan yağın, konulduğu bölgeye göre değişmekle birlikte %3050 arasında bir kalıcılığı vardır.
Egzersiz ve diyetin önemi; Bu yöntem her ne kadar yağ hücrelerini azaltsa da iyileşme sonrasında bu durumu kontrol altına alabilmek adına spor ve diyet yapılmalıdır. Ancak operasyonda sonra 1 ay hafif sporlar , 2 ay süresince de ağır sporlardan kaçınılmalıdır.”
Vaser Liposuction tek bir alana uygulanabileceği gibi birden fazla problemli bölgeye de uygulanabildiğini kaydeden Dr. Yavuz, “Erkeklerde meme dokusunun fazla gelişmiş olması durumunda vaser liposuction yöntemi ile jinekomasti tedavisi uygulanabilir. Kadınların en çok tercih ettiği bölgeler ise: karın, basen, kollar, uyluk, bacak, sırt, bel, simit bölgesi, gıdı bölgesidir. Kısacası vaser liposuction yağların birikmiş olduğu her yere uygulanabilir. İç bacak, dış bacak, diz içleri, sırt, bel ve göğüsler bu bölgelere örnektir. Eğer tek ve küçük bir alana uygulama yapılacaksa lokal anestezi uygulanabilir. Fakat geniş bir alana uygulama yapılacaksa genel anestezi uygulanır. Vaser Liposuction işleminde Operasyon süresi uygulama yapılacak alanın genişliği ve bölgedeki yağ miktarına göre değişiklik gösterir. Uygulamanın ardından hastalarımızı hastanede 1 gece misafir ediyoruz. Hastamız 1 hafta içinde normal hayatına geri dönebilir. Tedaviden sonra ise kişi yaklaşık 34 kilo verebilir. Ancak bu operasyon kilo verme operasyonundan ziyade vücut şekillendirme operasyonudur. Birçok hastada sonuçlar hemen görülür. Fakat işlem yapılan alanlar son görünümüne 34 ay sonra ulaşır. Bölgesel yağları azaltmaya yönelik yapılan bir tedavi yöntemi olan vaser liposuction, vücuttaki yağ dokusunun dağınık dağılımını düzenleyerek sağlıklı ve doğal bir görünüm elde edilmesini sağlar. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı edinmiş kişiler daha başarılı sonuçlar alabilirler. Mezoterapi yöntemi ile cilt altına verilen lipolitik ilaçlar, o bölgedeki yağların erimesini, yağ hücrelerinin parçalanmasını ve bu sayede yağların vücuttan atılmasını sağlıyor. Bu yöntemle selülit tedavisi de mümkün. Ayrıca liposuction operasyonundan sonra yapılan ozon terapi, dokuların daha hızlı iyileşmesini ve vücut direncinin artmasını da sağlıyor. Böylelikle hastalar sosyal yaşamlarına daha hızlı dönüyor” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ciltteki kılcal damar problemine dikkat
YEREL HABERLER Ciltteki kılcal damar problemine dikkat
PRP tedavisi ile birçok probleme son
YEREL HABERLER PRP tedavisi ile birçok probleme son
Köy okulu öğrencilerinin karne hediyesi üst sınıflardan geldi Oyuncaklarını kardeş okul öğrencilerine mektup yazarak hediye ettiler
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencilerinin karne hediyesi üst ...
TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar
YEREL HABERLER TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar
SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor
YEREL HABERLER SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor
DES Genel Başkan Yardımcısı Topal: “Karne öğrencinin geleceğini belirleyen tek ölçüt değildir”
YEREL HABERLER DES Genel Başkan Yardımcısı Topal: “Karne öğrencinin ...
Her 5 evlilikten birisi boşanmayla sonuçlanıyor Boşanmalarda en dikkat çekici husus aile müdahaleleri olurken, boşanmaların yarıdan fazlası uyumsuz burçlardan kaynaklı Kaçarak evlenenlerin boşanma oranı daha yüksek olurken, son dönemde boşanmalarda sosyal medyanın etkisi de yaşanıyor
YEREL HABERLER Her 5 evlilikten birisi boşanmayla ...
Başsavcının melekleri dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başsavcının melekleri dünya şampiyonluğuna ...
Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi’nden anlamlı kampanya
YEREL HABERLER Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi’nden anlamlı ...
Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet ...
Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ...
Gençlik Merkezi’ni ETSO inşa edecek
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi’ni ETSO inşa edecek
Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor
YEREL HABERLER Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu ...
Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü ...
Öğrenciler, “Temiz kale güzel Pasinler” sloganıyla Pasinler Kalesindeki çöpleri topladılar PMYO öğrencilerinden tarihi duyarlılık
YEREL HABERLER Öğrenciler, “Temiz kale güzel Pasinler” sloganıyla ...
Nöral terapi ile migren tedavisi
YEREL HABERLER Nöral terapi ile migren tedavisi
Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?
YEREL HABERLER Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?
Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
Erkeklerin büyük sorunu saç dökülmesi
YEREL HABERLER Erkeklerin büyük sorunu saç dökülmesi
Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını bekliyor
YEREL HABERLER Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını ...
Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı
YEREL HABERLER Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe ...
Soğuklarda kuşlar sahipsiz değil
YEREL HABERLER Soğuklarda kuşlar sahipsiz değil
Çene problemlerine jawline ile son veriliyor
YEREL HABERLER Çene problemlerine jawline ile son veriliyor
Botoks ile kaslarınıza format atabilirsiniz
YEREL HABERLER Botoks ile kaslarınıza format atabilirsiniz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X