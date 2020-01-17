TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Akpınar’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Havacılık Alanında Kullanılan Yapısal Yapıştırıcıların Termal Çevrim Performanslarının Karbon Nanoyapı Katkısıyla İyileştirilmesi” projesi, TÜBİTAKMühendislik Araştırma Destek Grubu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TÜBİTAK Proje Performans Ödülü’ne (PPÖ) layık görüldü.

Proje hakkında bilgi veren Akpınar, “Araştırma projesinde, havacılık alanında kullanılan yapısal yapıştırıcıların hem statik yük altındaki performanslarını hem de termal çevrim performanslarını iyileştirmek için yapıştırıcı içerisine karbon nano yapılar ilave edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda nanoyapı takviyeli yapıştırma bağlantıların hasar yüklerinde önemli artışlar elde edilmiştir. Proje kapsamında; 1 Doktora tezi, 2 Yüksek Lisans tezi tamamlanmış olup, elde edilen bulgular ile SCI kapsamındaki dergilerde 9 adet makale, 12 adet uluslararası bildiri ve 1 adet ulusal makale yayınlanmıştır. Ayrıca projeden elde edilen bilgiler ışığında TÜBİTAK’ a yeni bir proje sunulmuş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir” dedi.

ERZURUM 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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