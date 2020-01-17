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Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, ''Q Switch lazer yöntemiyle istenmeyen dövmelerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün

Dr. Ata Nejat Ertek, ''Q Switch lazer yöntemiyle istenmeyen dövmelerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Dövme, insan derisi üzerine yapılan işaret ve desenlerin genel adıdır. Dövme yaptırmanın geçmişi en az 5 bin yıl öncesine dayanır. Dövme uygulamasının özellikle son 20 yılda ve gelişmiş ülkelerde genç popülasyonda popülaritesi artmıştır. 1850 yaş arası dövme yaptırmış kişiler 1850 yaş grubunun yaklaşık yüzde 25’ini, Avrupa ve Avustralya’da ise yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmaktadır'' dedi.
İstenerek yapılan bu dövmelerin zamanla, ilgi alanlarının değişmesi, inanç, ayrılık, yeni iş hayatı, utanç, daha iyi rol model olabilme gibi nedenlerden dolayı bazı kişiler için istenmeyen bir durum haline geldiğini ifade eden Dr. Ertek, “Dövme silmek için yapılan ilk denemeler kesme ve zımparalama yöntemleri olmuştur. 1990ların sonunda Q Switch lazerler geliştirilmiştir. Bu yeni nesil lazer sistemleri dövme silme için kullanılan son teknolojidir. Ayrıca, renkli dövmelerin çıkarılmasına da imkan vermektedir. İşleminin risklerini minimuma indirmek ve oluşabilecek yara izlerini engellemek istiyorsanız Q Switch lazer tercih etmelisiniz. Tek bir dalga boyuna sahip lazer ile her renkteki dövmeyi silmek mümkün değildir. Değişik dalga boyuna sahip lazerler, değişik renkteki dövmeleri silebilirler. Örneğin, siyah dövmeyi çıkarmak için kullanılan dalga boyu, kırmızı renkteki dövme üzerinde etkili olmayarak deriye zarar verebilir. Dövme silme tedavisinde dövmenin türüne uygun lazerler dalga boyuna göre belirlenir. Uygun dalga boyunda lazer ışığıyla dövme boyası parçalanır ve patlar. Çok ufak parçalara ayrılan boya, hücreler tarafından taşınarak sindirilerek vücuttan atılır. Q Switch lazerler çevredeki sağlıklı deriye zarar vermeden dövme silme işlemini gerçekleştirir. Makineden çıkan lazer ışını ile dövme mürekkebi parçacıklara ayrılır ve bu parçalar, vücudun doğal mekanizması ile atılır. Bu atılma işlemi genelde birkaç hafta sürer” diye konuştu.
Dövme silme işlemini birçok faktörün etkilediğini kaydeden Dr. Ertek, “Koyu renk dövmeler en hızlı şekilde cevap verirken bunu mavi, yeşil, kırmızı, turuncu ve pembe gibi sıcak renkler takip etmektedir. Koyu renk dövmeler için 46 seans yeterli olurken, açık renk dövmeler için bu sayı 12’yi bulabilmektedir. Kişinin kendi ten rengine yakın olan renkleri ve açık tonları silmek daha zordur. Dövmenin silinmesini etkileyen bir faktörde dövmenin derinliğidir. Dövme boyası ne kadar derindeyse, silme işlemi o kadar zor olmaktadır. Çünkü dövme lazerle silindiğinden, lazer ışığının etkisi derinin ne kadar altına inerse o kadar azalır. Lazerle dövme sildirmede büyük rol oynayan diğer etmense dövmenin yapıldığı bölgedir. Örneğin yüz ve boyun bölgelerinde çalışmak daha kolay olmaktadır. Bu bölgeler daha hızlı iyileştiğinden daha yüksek enerji ile çalışma imkanımız oluyor. Kişilerin bağışıklık sisteminin farklı olmasından dolayı, parçalanmış mürekkep pigmentlerini vücuttan atma hızı kişiden kişiye değişmektedir. Dövmenin profesyonel ya da amatör şekilde yapılmış olması da dövme silme işleminin seans sayısını etkilemektedir. Amatör dövmeleri çıkarmak profesyonel olanlara oranla çok daha kolaydır'' ifadelerini kullandı.
Q Switch lazer uygulamasında seansların 48 hafta aralıklarla yapıldığını belirten Dr. Ertek, “Tüm deri tiplerine ve vücudun her bölgesine lazer ile dövme silme işlemi yapılabilir. Küçük bir dövme silme işleminin süresi 5 dakika sürerken, büyük veya birden fazla dövme için bu süre 1 saati bulabilmektedir. Pek çok kişi dövmelerini sildirmek istese de buna cesaret edememektedir. Bu işlemde acıyı minimuma indirmek için uygulama yapılacak bölgeye ağrı kesici kremler kullanılır. Eğer kişinin acı eşiği düşük ise bölgeye lokal anestezi uygulanabilir. Deride kızarıklık ve kabarma olağan olup, 1530 saat içinde kaybolan zararsız yan etkilerdir. 12 gün deride gerginlik hissedilebilir. Lazer ile dövme sildirme uygulaması sonrasında hasta günlük aktivitelerine hemen döner. Bunun yanında tedavinin başarı oranını arttırmak amacıyla bazı uyarılar önem kazanır. Uygulama yapıldıktan sonra, işlem gören bölgenin güneşten korunması gerekir. Seanstan sonraki 1 hafta tavsiye edilecek pomadı kullanmak yeterlidir. Tedavi gerçekleştiği gün, uygulama yapılan bölgeyi temiz tutmak ve bu bölgeye su değdirmemek gerekir. Ertesi gün duş alınmasında sakınca yoktur. Seans sonrası günlük hayatı etkileyecek herhangi bir durum olmamaktadır. 2 hafta boyunca tedavi bölgesi güneşten korunmalı, solaryuma girilmemelidir. 4 hafta süresince ise peeling gibi işlemler yaptırılmamalıdır. Lazerle dövme sildirme yaptıracak kişilerin en büyük korkusu işlemden sonra iz kalmasıdır. Her tıbbi işlem gibi lazerle dövme çıkarılmasının da yararları ve riskleri mevcuttur. Bu nedenle, hastanın dikkatli olması ve doktorunun verdiği talimatları dinlemesi gerekir. Uygulama yapan kişinin tecrübesi ve kullanılan teknoloji çok önemlidir. Her kişi dövme sildirme işlemi için uygun değildir. Sonuç olarak, lazer ile dövme sildirme uygulaması uzun zaman ve sabır gerektiren uygulamalardır ve hemen sonuçların ortaya çıkması beklenmemelidir. Uygulama sürecinde dövme üzerindeki değişimler yavaş olarak ortaya çıkacaktır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

17 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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