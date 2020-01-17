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Giy-çık atölyesi açıldı

İHA

Atatürk Üniversitesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek yeni bir proje başlattı. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen "GiyÇık" atölyesinin açılışı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından gerçekleştirildi.

Giy-çık atölyesi açıldı

Atatürk Üniversitesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek yeni bir proje başlattı. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen “GiyÇık” atölyesinin açılışı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından gerçekleştirildi.
İhtiyaç sahibi öğrencilerin giysi, ayakkabı ve aksesuar ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak “GiyÇık” adı verilen mağazaatölye tarafından yapılan duyurunun ardından 2 ayda 1000’den fazla ürünün toplandığı belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; yeni ya da az kullanılmış ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırmak için böyle bir birimin açıldığına dikkat çekti.
“Ürünlerin İhtiyaç Sahiplerine Ulaşması İçin Aracı Oluyoruz”
Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyen ve idari personel ile öğrencilerin gönüllülük ve sosyal sorumluluk anlayışı ile teslim edilen ürünlerin yine gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımına sunulduğunu aktaran Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu faaliyet ile üniversitemizin benimsediği Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm sürecine katkı sağlanmakla kalmayıp Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 1 (sıfır yoksulluk), 4 (nitelikli eğitim), 8 (insana yakışır iş ve ekonomik büyüme), 12 (sorumlu üretim ve tüketim) ve 17’nci hedefe de (hedefler için ortaklıklar) uygun hareket etmiş oluyoruz. Projeyle ayrıca ilgili bölüm öğrencilerinin (Tekstil ve Moda Tasarımı gibi) mesleki ve kariyer gelişimlerine de katkı sağlıyoruz.”
“Vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isterlerse biz emirlerindeyiz” şeklinde konuşan Rektör Çomaklı: “Hem yardımlaşmayı arttırıyoruz hem de toplanan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. İmkânı olan vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarına aracı oluyoruz. Bu desteği verenlere yürekten teşekkür ederim. Onların sayesinde kıyafetler ikinci bir hayat buluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bu vesileyle etkinliğe ilgi ve katkı gösteren herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyor, GiyÇık atölyesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

ERZURUM

17 Ocak 2020 Cuma

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