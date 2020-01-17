Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Erzurum’da bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yanından geçen üniversite minibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 15.00 sıralarında E80 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Rakip Demir idaresindeki 25 LL 083 plakalı otomobil makas atmak isterken, Atatürk Üniversitesine yolcu taşıyan Adem Bayrak yönetimindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı. Minibüs sürücüsü ani çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak önce ışıklandırma direğine, ardından ağaçlara çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Adem Bayrak, otomobil sürücüsü Rakip Demir ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine, 4'ü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs şoförünün kardeşi Orhan Bayrak kazayı ucuz atlattıklarını ifade ederek, "Aracın sağ tarafından makas atıyor araç sürüş hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkıyor. Yolcular da buna şahit" diye konuştu.

Büyük hasar alan minibüs, iş makinesinin ve kaza yerindeki vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZURUM 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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