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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dudak problemlerine dikkat

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, son dönemlerde çok popüler olan dudak dolgusunun doğru uygulandığında hem dudağın şeklini düzeltirken hem de dolgun görünmesini sağladığını belirtti. Aydın, "Aynı zamanda iyi yapılmış bir dudak dolgusu tüm yüze bir dinamizm ve daha genç bir görünüm kazandırır" dedi.

Dudak problemlerine dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, son dönemlerde çok popüler olan dudak dolgusunun doğru uygulandığında hem dudağın şeklini düzeltirken hem de dolgun görünmesini sağladığını belirtti. Aydın, “Aynı zamanda iyi yapılmış bir dudak dolgusu tüm yüze bir dinamizm ve daha genç bir görünüm kazandırır” dedi.
Bazı kişilerde dudaklar özellikle üst dudakların yok denecek kadar ince olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Yaşlanma ile de dudaklar zayıflar ve incelir. Bazen de diş kayıpları veya diş şekil bozuklukları dudaklara da incelmeye neden olur. Sigara içmekte dudaklarda incelmeye ve ağız etrafında yoğun çizgilenmeye neden olur. Üst dudaklar çok incedir ve gülerken diş etleri görünür (Gummy Smile) ve bu bazen hastada ciddi rahatsızlık yaratabilir hatta gülerken eliyle ağzını kapatacak kadar rahatsızlık verebilir. Dudak dolgusu uygulaması ile tüm bu sorunlar çözümlenir. Dudaklarda dolgunluk dudaklarda genç ve daha sağlıklı diri bir görünüm sağlarken genel olarak yüzde de büyük bir değişim oluşturur. Dudak Dolgusu ile aynı zamanda ağız çevresindeki ince ve derin çizgilerde açılarak bu bölgenin de önemli ölçüde gençleşmesi sağlanmış olur” diye konuştu.
DUDAK DOLGUSU NASIL YAPILIR
Dudakların genel yapısı itibari ile çok sayıda sinir sonlanmalarının yoğun olduğu bir bölge olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Bu sebeple dolgu işlemi yapılmadan önce bölgenin lokal olarak uyuşturulması dudak dolgusu işleminin daha konforlu olmasını sağlayacaktır. İyi bir lokal anestezik kullanılması ya da enjeksiyon ile lokal anestezik yapılması aynı zamanda işlemden bir süre önce ağızdan ağrı kesici alınması işlemin daha kolay yapılmasına imkan verir.
Dudak dolgusu işleminden önce hasta ile ayrıntılı konuşup beklentisini ve dudaklarını nasıl görmek istediğini iyice anlamak gerekir. Hekimin hastayı iyice dinleyip beklentisini anlatıp dudaktaki asimetriler ve iyi bir muayeneden sonra dolgu işlemine geçilir. ince uçlu iğnelerle veya bir kanül yardımı ile istenilen miktarda dolgu daha önce planlandığı ölçüde dudağa enjekte edilir.
Dudak Dolgusu işlemi deneyimli ellerde ve uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, kimlere dudak dolgusu hangi amaçlarla yapılabileceği konusunda şunları söyledi;
“Dudak dolgusunu isteyen herkes yaptırabilir. En sık dudak dolgunlaştırma, Dudak şekillendirme, Dudak kontürünün belirginleştirilmesi, Dudak asimetrilerinin düzeltilmesi, Dudak üzerindeki ince çizgilerinin giderilmesi, Dudak kenarı sarkmalarının azaltılmasında, Gummy Smile Gülerken Diş Etlerinin görünmesi durumlarında, Sıklıkla Dudak Dolgusu Uygulaması yapmaktayız.
Dudak dolgusu herkeste standart bir yere yapılmaz. Bazen sadece dudağın kırmızı alanına, bazense sadece dudak konturu denilen dudakla derinin birleştiği alana çerçeve şeklinde yapılabilir. Sonuç olarak kişisel beklentiler değerlendirilerek estetik bir görünüm sağlamak üzere alt ve üst dudakta herhangi bir alana uygulama yapılabilmektedir.
Dudak dolgusu işlemi çok kolay bir işlemi özel bir uygulamadır. Çok deneyimli olan kişilerce yapılması doğru olacaktır. Çok nadiren yapılan bölgede morarma ve şişlikler olabilir bu durumda çok kolaylıkla kontrol altına alınır. Bölgeye buz uygulaması ve morluk geçirici kremlerin uygulanmasıyla bu durum kısa sürede düzelir. Dudak dolgusu işleminden bir hafta 10 gün sonra hasta kontrole çağırılarak çok nadirde olsa ikinci kere bazı noktalara dolgu işlemi yapılabilir. Böylece işlem sona erer.
Dudak dolgusu gerçekten de sadece dudağa dolgunluk, genç ve diri bir görünüm vermekle kalmaz aynı zamanda tüm yüze gençlik ve dinamizm kazandırır.
Uygulamadan hemen sonra dudakların hacmi artar, dudak konturu ve köşeleri belirginleşir. Hyalüronik asit, su tutma özelliği yüksek bir madde olduğundan, dolgu uygulaması sonrasında dudaklar daha nemli ve daha pembemsi görünür.
Bazen işlem sonrasındaki ilk günlerde şişlik ve ödem olabilir, morluk olabilir. Ama bu bulgular bir kaç gün içinde geçecektir. Kullandığımız dolgu maddesinin kıvamı yumuşak olduğu için çok sert olmadığı için bu bulgular hızla geriler.
Dudak dolgusu yaptıran kişilerin en merak ettiği soruların başında dudak dolgusunun kalıcı olup olmadığı gelmektedir.
Kalıcı dolguları ciltte geri dönüşü olmayan reaksiyonlara yol açtıkları için daha yumuşak ve dudağa zarar vermeyen, maksimum bir yıla kadar süren dolgular kullanmaktayız ve bu çok daha sağlıklıdır.
Kullanılan dolgu maddesi çok önemlidir. Bir diğer önemli konu ise daha önce tekraren yazdığım uygulayacak doktorun bu konuda deneyimli olmasıdır. Dudaklara uygun miktarda dolgu koymak ve dudaklara iyi şekil vermek yüzün bütünlüğü ve uyumu açısından çok önemlidir. Üst dudağa çok dolgu uygulaması yapıldığında ''ördek dudak'' yani dudakların öne doğru uzaması şeklinde kötü bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Çok hassas olan bu Dudak Dolgusu Uygulamasıyla ancak deneyimli bir hekim tarafından ve doğru oranlarda doğru malzemenin kullanılmasıyla yapıldığında iyi sonuçlar alınabilmektedir.”

ERZURUM

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:59
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