Palandöken’de sömestr coşkusu Yarı yıl tatilini kayak ve kızak keyfi yaparak geçiriyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Palandöken’de sömestr coşkusu Yarı yıl tatilini kayak ve kızak keyfi yaparak geçiriyorlar

İHA

20192020 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dün karnelerini alan öğrenciler bugün kayak merkezinde kızak ve kayak yaparak tatilin keyfini çıkardılar.

Palandöken’de sömestr coşkusu Yarı yıl tatilini kayak ve kızak keyfi yaparak geçiriyorlar

20192020 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte Palandöken Kayak Merkezi’nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dün karnelerini alan öğrenciler bugün kayak merkezinde kızak ve kayak yaparak tatilin keyfini çıkardılar.
İlk ve orta dereceli okullarda başlayan yarı yıl tatili kayak merkezlerinde yaşanan yoğunluğu artırdı. Türkiye’nin bir çok kentinden tatil için Erzurum’a gelen kayak severler Palandöken’de kayak yaparak doyasıya eğleniyorlar.
Palandöken’in muhteşem bir merkez olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Doğası pistleri harika. Sömestr tatilini Erzurum’da geçirmek için buradayız. Herkesi buraya davet ediyoruz” dediler.
Eğitim öğretime verilen arayı kayak yaparak geçiren öğrenciler ise “Tatili hak ettik. Karnelerimizi aldıktan sonra stres atmak için buradayız. Eğlenmek bizim de hakkımız” dediler.

ERZURUM

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pasin mührü ile bir Selçuklu beldesi; Pasinler Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli: “Pasinler, bir Selçuklu beldesi” sloganımızla ilçemizi modern bir Selçuklu beldesi olarak imar edeceğiz”
YEREL HABERLER Pasin mührü ile bir Selçuklu beldesi; ...
Dudak problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Dudak problemlerine dikkat
Güzellik Danışmanı Çiğdem Akın Uğurlu: Vücuttaki sarkmalara dikkat
YEREL HABERLER Güzellik Danışmanı Çiğdem Akın Uğurlu: Vücuttaki ...
El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyadan satıp aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar Olurlu hanımlar kursta yaptıkları ürünleri ınstagram hesabından Türkiye’ye pazarlıyorlar
YEREL HABERLER El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyadan satıp ...
Fitoterapi, kanserde tedavi ümidini yeşertiyor
YEREL HABERLER Fitoterapi, kanserde tedavi ümidini yeşertiyor
Kadınlar yaptıkları el emeği ürünleri, internetten satıyor
YEREL HABERLER Kadınlar yaptıkları el emeği ürünleri, internetten ...
Erzurum’da aç kalan kurtlar köpeği yedi
YEREL HABERLER Erzurum’da aç kalan kurtlar köpeği yedi
Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı
YEREL HABERLER Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı
Yolcu minibüsü, direğe ve ağaçlara çarptı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü, direğe ve ağaçlara çarptı: 11 yaralı
Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza ...
ETSO’nun konukları TİM’den
YEREL HABERLER ETSO’nun konukları TİM’den
ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti Forum Erzurum’da MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi etkinliği
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet ...
10 öğrencisi bulunan okulda karne töreni Oltu’nun tek köy ilkokulunda düzenlenen karne törenine öğrencileri yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER 10 öğrencisi bulunan okulda karne töreni Oltu’nun tek ...
Giy-çık atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Giy-çık atölyesi açıldı
Karataş: “Köklü sorunlara gerçekçi çözümler gerekiyor”
YEREL HABERLER Karataş: “Köklü sorunlara gerçekçi çözümler ...
Erzurum’un 487 yıllık geleneği ‘Bin bir hatim’ duası için eller semaya açıldı 487 yıldır devam eden “Bin bir hatim” geleneği kapsamında bu sene 45 bin 835 hatim okundu
YEREL HABERLER Erzurum’un 487 yıllık geleneği ‘Bin bir hatim’ duası ...
487'nci yılında okunan 45 bin 835 hatimin duası yapıldı
YEREL HABERLER 487'nci yılında okunan 45 bin 835 hatimin duası ...
Erzurum'da elma şekerli karne dağıtımı
YEREL HABERLER Erzurum'da elma şekerli karne dağıtımı
Grip savaşçısı süper besinler
YEREL HABERLER Grip savaşçısı süper besinler
Erzurum'da miniklerin karne heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum'da miniklerin karne heyecanı
DAGC ve DGF’den kınama
YEREL HABERLER DAGC ve DGF’den kınama
Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün
YEREL HABERLER Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün
İranlı kadının şok eden uyuşturucu taşıma yöntemini Türk polisi fark etti
YEREL HABERLER İranlı kadının şok eden uyuşturucu taşıma yöntemini ...
TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü
YEREL HABERLER TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X