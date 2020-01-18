Palandöken’de sömestr coşkusu Yarı yıl tatilini kayak ve kızak keyfi yaparak geçiriyorlar

20192020 eğitim öğretim yılı sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte Palandöken Kayak Merkezi’nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dün karnelerini alan öğrenciler bugün kayak merkezinde kızak ve kayak yaparak tatilin keyfini çıkardılar.

İlk ve orta dereceli okullarda başlayan yarı yıl tatili kayak merkezlerinde yaşanan yoğunluğu artırdı. Türkiye’nin bir çok kentinden tatil için Erzurum’a gelen kayak severler Palandöken’de kayak yaparak doyasıya eğleniyorlar.

Palandöken’in muhteşem bir merkez olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Doğası pistleri harika. Sömestr tatilini Erzurum’da geçirmek için buradayız. Herkesi buraya davet ediyoruz” dediler.

Eğitim öğretime verilen arayı kayak yaparak geçiren öğrenciler ise “Tatili hak ettik. Karnelerimizi aldıktan sonra stres atmak için buradayız. Eğlenmek bizim de hakkımız” dediler.

ERZURUM 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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