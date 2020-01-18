Palandöken'de sömestir yoğunluğu

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken, sömestir tatilinde öğrencilerle doldu.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı dün sona erdi. Karne alarak 16 günlük tatile başlayan öğrenciler, Palandöken'e akın etti. Aileleriyle birlikte kayak merkezine gelen öğrencilerin bir bölümü kayak yaparken bir bölümü kızak kayarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Bazı öğrenciler ise başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli kurumların düzenlediği kurslarda kayak öğrenmeye çalıştı. Kayak antrenörleri nezaretinde ilk derse başlayan öğrenciler, heyecanlı olduklarını söyledi. Okulların tatile girmesiyle birlikte Adana'dan Erzurum'a geldiğini söyleyen Saim Uyduran (16), kayak yapmayı öğrenmek istediğini söyledi. Adana'nın çok sıcak olduğunu anlatan Uyduran, "Karı görmek için Erzurum'a geldim. Kış olmasına rağmen Adana çok sıcak, denize girebilirsiniz. Kızakla başlayıp daha sonra kayak yapmayı öğreneceğim" dedi.

Uzundere ilçesinde inşaat mühendis olarak görev yapan Mustafa Altın, ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, ikiz çocuklarının kayak kursuna katıldıklarını söyledi. Bu arada Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı misafirleri de ağırladı. Sabah saatlerinde kayak merkezine çıkan vatandaşlar, gün boyu kayak yaparken, bazıları da çocuklarıyla kızaklı eğlence yaşadı. FOTOĞRAF





ERZURUM 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.