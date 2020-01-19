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Eslamer Güzellik Merkezi modern ve teknolojik altyapısıyla bayanların gözdesi Uzman Estetiysen ...

İHA

Eslamer Güzellik Merkezi modern ve teknolojik altyapısıyla bayanların gözdesi Uzman Estetiysen Sertap Gözübüyük: “Dermapen uygulaması ile cildinizdeki lekelerden kurtulabilirsiniz” Uzman Estetisyen Tansu Güler, son günlerin popüler uygulaması 3D Microblading Kıl tekniğini anlattı

Modern estetik uygulamalarla bayanlara hizmet veren Eslamer Güzellik Merkezi bölge illerden de yoğun ilgi görüyor.
Güzellik Merkezi'nde her türlü cilt bakım işleminin yanı sıra Leke Bakımı, Akne Bakımı, Somon DNA, Temel Bakım, Lüks Bakım ve Göz Bakımı gibi daha birçok bakım işlem son teknoloji cihazlarla gerçekleştiriliyor. Merkezde ayrıca ciltteki akne, skar, geniş gözenekler ve çeşitli lekeler için dermapen ve dermapunt uygulamaları da yapılabiliyor.
'Dermapen uygulaması ile genç bir cilde sahip olmak mümkün'
Eslamer Güzellik Merkezi’nden Uzman Estetiysen Sertap Gözübüyük, Dermapen uygulaması hakkında bilgi verdi. “Dermapen gözenekleri sıkılaştıran, güneş lekelerini azaltan ve ciltteki renk tonu farklılıklarını tedavi eden başarılı bir cilt gençleştirme tedavisidir” diyen Uzman Estetiysen Sertap Gözübüyük, “Uygulama sayesinde ince kırışıklıklar yok edilerek cilde dinamik bir görünüm kazandırılır. Skar doku ve ameliyat izlerinin de belirginliğini en aza indiren uygulama, Amerika’nın en iyi cilt gençleştirme yöntemi seçilmiştir” dedi.
Dermapen uygulaması, seansları ve tedavisinin avantajları konusunda değerlendirmelerde bulunan Uzman Estetiysen Sertap Gözübüyük, “Yaklaşık 1 saat süren işlem yüz bölgesine, cilt problemi yaşanan bölgelere, ellere, akne izlerine ve doku kaybı problemi var ise; kaybın mevcut olduğu bölgelere uygulanabilir. Öncelikle anestezi kremi yardımıyla uygulama bölgesinin uyuşması sağlanır. Mikro iğneleme olarak da bilinen tedavi, uygulama bölgesinde cildin üst katmanına (epidermis) mikro iğneler ile kanallar açılması prensibine dayanır. Mikro iğnelerin vermiş olduğu hasarı iyileştirmek için harekete geçen cilt, bilinçli oluşturulan tahribatla birlikte tedavi edilmek istenen problemi de yok eder” diye konuştu.
'3D Microblading Kıl Tekniği uygulaması ile doğal kaşlara sahip olabilirsiniz'
Eslamer Güzel Merkezi uzmanlarından Estetisyen Tansu Güler ise son günlerin popüler uygulaması 3D Microblading Kıl Tekniği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Uygalama ile kişinin mevcut kaşlarının arasındaki boşluklara kıl görünümlü ince çizgiler atıldığını dile getiren Tansu Güler, “Bu işlem, tek kullanımlık hijyenik iğnelerle yapılır. İğnedeki organik boya deri altına yerleştirilir. Bu boya, alerji etkisi göstermeyen, cilt için üretilmiş bir yapıya sahiptir. Bu teknikte iğne kullanılması sebebiyle boya, dövme gibi derinin üstünde kalmaz ve daha doğal bir görünüm oluşturur. 3D Microblading Kıl tekniğinde kişinin mevcut kaşlarının yönünde ve renginde ince çizgiler uygulandığından kaş görünümü gerçek kaşlardan ayırt edilemez. Microblading 3D Kıl tekniği, kalıcı makyaj kaş yapımında kullanılan son tekniklerden biridir. Bu teknik ile yapılan kaşların diğer yöntemlerle yapılan kaşlara göre daha doğal görünmesi, bu yöntemi diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

19 Ocak 2020 Pazar

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