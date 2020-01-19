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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden göz kamaştıran sergi

İHA

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından MNG Avm'de açılan 'Proje Sergisi' göz kamaştırdı. Sergiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Mimarlık ve Tasarım Fakültesini kutluyorum. Kentsel dönüşüm projelerimde kendileri ile ortak çalışmaya hazırız" dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden göz kamaştıran sergi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından MNG Avm’de açılan ‘Proje Sergisi’ göz kamaştırdı. Sergiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Mimarlık ve Tasarım Fakültesini kutluyorum. Kentsel dönüşüm projelerimde kendileri ile ortak çalışmaya hazırız” dedi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Tarafından hazırlanan ‘Proje Sergisi’ MNG AVM’de açıldı.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin ilgili ders kapsamında ilgili yürütücüler tarafından hazırlanan projeler ‘Proje Sergisi’ adıyla 1017 Ocak 2020 tarihleri arasında MNG alış veriş merkezinde tüm Erzurum halkına açık olarak düzenlendi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yapmış olduğu sergi açılışına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Atatürk Üniversitesi Teknokent Müdürü Ersin Karaman, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Bulut ile Dekan yardımcıları, Mimarlar Odası Erzurum İli Temsilcisi Gülşah Sibel Bayramoğlu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.
20182019 Eğitim ve Öğretim yılı bahar döneminde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer, Doç. Dr. Yasemen Say Özer, Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emriye Kazaz ve Araş. Gör. Hasan Murat Çetin’in yürütücülüğünde Cumhuriyet Caddesi, Mumcu ve Çaykara Caddeleri’nin sınırladığı alanda kalan ve günümüzde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştiği kent merkezinde çalışılan toplu konut projeleri, serginin odağı oldu.
Mevcut alanın tarihi, sosyal, kültürel ve ticari değerlerini ön plana çıkararak sokaklardaki otopark, buzlanma, fiziksel erişim, binaların günışığı erişimi sorunları ve soğuk iklim bölgesinde olmanın oluşturduğu dezavantajlar tespit edilerek bu sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan 32 adet proje üretilerek sergilendi. Sergide, çalışma yapılan alanda, mevcutta tespit edilen yaşayan ve kullanıcı yoğunluğu mümkün olduğunca değiştirilmeden kullanıcı ve yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde toplu konut projeleri tasarlandı. MNG Avm’de açılan sergide Mumcu, Çaykara ve Cumhuriyet Caddesi gibi ticaretin yoğun olduğu ve ticari mekanların maddi değerinin yüksek olduğu bu caddelerde, ticari aksların mevcut duruma göre daha da güçlendirilmesi açısından erişimi kolay dükkan ve işyeri gibi işlevlerle oluşturulan sokaklar önerilmesi amaçlandı. Sergide ayrıca, Ana caddelerin iç kısımlarında ise mahalle ölçeğinde ticaretin yanı sıra okul, kreş, kütüphane, spor alanları, kadınlara ve gençlere yönelik atölyeler gibi alanın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal donatıları da kapsayan karma kullanımlı toplu konut tasarımları geliştirildi. Ayrıca projede yalnız yaşayanlar, tek çocuklu, iki çocuklu, üç çocuklu ve daha kalabalık ailelerin yaşayabileceği tüm gelir kesimine hitap eden farklı tiplerde (1+1, 2+1, 3+1, 4+1, dubleks ve tripleks) konut çözümleri geliştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Serginin açılışına katılarak, Sergi açılışından sonra kentsel dönüşüm projelerini dikkatle inceledi. Alanla alakalı bilgilerini ve tecrübelerini de öğrencilere aktaran Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentsel dönüşüm ve toplu konut projelerinde, Belediye ile Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümüyle işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.
Başkan Sekmen, proje yürütücülerinden yeni çalışmalar için hazırlıklara başlanmasını istedi. Sekmen, “Bu projeleri üreten ve sergiyi açan Mimarlık ve Tasarım Fakültesine teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile ortak çalışmaya hazırız” diye konuştu.
Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin, Doç. Dr. Neslihan Demircan ve Araş. Gör. Dr. Şölen Köseoğlu Henden yürütücülüğünde ‘Modern Sanat Akımları ve Temel Tasar Çalışmaları’, Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Prof. Dr. Serkan Özer yürütücülüğünde ‘Kent Parkı ve Site Bahçesi Projeleri’, Şehir ve Bölge Planlama birinci sınıf öğrencilerinin, Dr. Öğr. Üyesi Gül Şimşek yürütücülüğünde ‘3. Boyutta Gestalt İlkeleri ve Düzen’ çalışmaları sergide yer alan diğer projeler arasında yer aldı.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinden Batuhan Pala, MNG AVM’de açılan serginin öğrencilerin kendilerini ispatlama açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, böyle projelerin halka sergilenmesinden gurur duyduğunu söyledi.
Pala, böyle sergilerin mimar adaylarına özgüven aşıladığının altını çizerek, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Bulut, Dekan Yardımcıları,Öğretim Görevlileri, Araştırma görevlileri, Mimarlar Odası Erzurum İli Temsilcisi Gülşah Sibel Bayramoğlu ile tüm öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.

ERZURUM

19 Ocak 2020 Pazar

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