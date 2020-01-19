Modifiyeli araçlar minik eller için buluştu

Erzurum’da ‘Minik Eller Üşümesin’ projesi kapsamında "Modifiyeli Araçlar Buluşması" düzenlendi.

‘Minik Eller Üşümesin’ projesi kapsamında Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Macera Offroad Oyunları ve Farzet 25 desteğiyle Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türkiye genelinden yaklaşık 250 modifiyeli araç bir araya geldi. Modifiyeli araçların üzerine ‘Minik Eller Üşümesin’, ‘Çocuklar Geleceğimizdir Sahip Çıkalım’, ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı dövizler yerleştirildi.

Projeyle farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Erzurum Macera Offroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, “Bugün burada Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Macera Offroad Oyunları olarak başlatmış olduğumuz Minik Eller Üşümesin projesinde bir farkındalık olsun diye çevre illerimizden gelen modifiyeli araçlarımızla Havuzbaşı Kent Meydanı’nda organizasyon düzenledik. İnşallah güzel bir farkındalıkla projede tüm Türkiye’de yaygın bir halde farkındalık oluşturabiliriz. Şuana kadar bu projede yaklaşık 150 okula mont, bot, bere, eldiven dağıtımı yaptık. İlerleyen zamanlarda bunu daha güzel farkındalıklarla daha ileriye taşıyacağız. Çevre illerden gelen araçlarla beraber yaklaşık 250 aracımız var. Bu araçlar 34 saat burada kaldıktan sonra kendi illerine geri dönecekler” diye konuştu.

ERZURUM 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:58

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