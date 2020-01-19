Başkan Sekmen, “Akıllı Şehirler” sergisindeydi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Çağın gereklerini yerine getirme ve hizmet üretim sürecinde dijital teknolojilerden istifade etme adına bizler de Erzurum’da çok önemli merhaleler kat ettik, gelişmeler kaydettik” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ankara’da gerçekleştirilen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” programına katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen program kapsamındaki sergiyi gezen Başkan Sekmen, dijital teknolojilerin artık gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, bu konuda özellikle yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımın sağlandığı ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ndeki stantları gezerek, ulaşımdan alt ve üstyapı hizmetlerine, iletişimden bilgi teknolojilerine varıncaya kadar birçok alandaki ürün ve hizmetler hakkında bilgiler alan Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden örnekler vermeyi de ihmal etmedi. Günümüzde nüfusun çok büyük bir bölümünün artık kentlerde yaşadığını, dolayısıyla sosyoekonomik dinamiklerin de yine kentlerde inşa edildiğinin altını çizen Sekmen, bu sürecin de doğal olarak yerel yönetimlere önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

Teknoloji ve dijitalleşme aracılığıyla artık akıllı şehirlerin inşa edildiği bir dönemden geçildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bugün artık akıllı enerji ağlarından ulaşımda dijital bilgi akışına, şehirlerin güvenliğinden alt ve üstyapı hizmetlerine, temizlik ve çevre düzenlemelerinden takip sistemlerine varıncaya kadar neredeyse her alanda teknolojiye ihtiyaç var. Kaldı ki, akılı şehirler oluşturma sürecinde hem kaynaklar çok daha etkin kullanılmakta ve aynı zamanda insanlara daha kaliteli ve kusursuz hizmet sunma ortamı da oluşturulabilmektedir” diye konuştu.

Başkan Sekmen, Erzurum’da turizmden ulaşıma, içme suyu hizmetlerinden iletişim de dâhil olmak üzere birçok alanda teknolojik yenilikler yaptıklarını kaydederek, “Erzurum’da bugün dinamik kontrol sistemi, coğrafi bilgi sistemi, mekânsal adres kayıt sistemi, kent izleme sistemi gibi daha birçok alanda dijital olanaklara sahibiz. Güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik üretiyoruz, içme suyu arıtma tesisimize kurduğumuz hidroelektrik santraliyle yine enerji elde ediyoruz. Örneğin; toplu taşıma araçlarımızı uydudan takip edebiliyor, şoförlerine ekrandan anlık uyarılar gönderebiliyoruz. Düşünün ki, Erzurum’da sulama sistemlerimiz bile havanın nem ve sıcaklık oranlarına göre otomatik olarak devreye giriyor. Biz bu ve bunun gibi daha birçok sistemi Erzurum’a kazandırdık; üstüne koyarak ilerlemeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERZURUM 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:58

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